Алиев обратился к Тимощуку и Ордецу: Патриоты вы *еровы

Бывший полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев прошелся по своим бывшим партнерам по команде:

"Тимощук, а где ты исчез? Что, язык в *опу засунул или у кого в *опе он торчит? Патриот ты наш украинский. Оказывается, ты флажки на щеках рисовал, чтобы попонтоваться.

Ордец, а ты где? Как там "Динамо" Москва? Патриоты вы *еровы.

Рак (Ракицкий) и Ворона (Воронин), я знал вас мужиками и вы остались мужиками. Я знаю, что вы патриоты этой страны, и я уверен, что все будет хорошо", - сказал Алиев.