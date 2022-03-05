Алиев обратился к Тимощуку и Ордецу: Патриоты вы *еровы
А вот Ракицкому и Воронину выразил респект
Бывший полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев прошелся по своим бывшим партнерам по команде:
"Тимощук, а где ты исчез? Что, язык в *опу засунул или у кого в *опе он торчит? Патриот ты наш украинский. Оказывается, ты флажки на щеках рисовал, чтобы попонтоваться.
Ордец, а ты где? Как там "Динамо" Москва? Патриоты вы *еровы.
Рак (Ракицкий) и Ворона (Воронин), я знал вас мужиками и вы остались мужиками. Я знаю, что вы патриоты этой страны, и я уверен, что все будет хорошо", - сказал Алиев.
Напомним, что Тимощук сейчас работает ассистеном тренера "Зенита" из Санкт-Петербурга. А вот Ордец до сих пор находится на контракте с московским "Динамо", правда, в двух последних официальных матчах он не попал даже в заявку, хотя до этого был железным игроком основы.
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