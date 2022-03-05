УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Алиев обратился к Тимощуку и Ордецу: Патриоты вы *еровы
В тренде

Алиев обратился к Тимощуку и Ордецу: Патриоты вы *еровы

Общие новости
Обновлено
(3 голосов)

А вот Ракицкому и Воронину выразил респект

Алиев обратился к Тимощуку и Ордецу: Патриоты вы *еровы

Новина українською

Бывший полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев прошелся по своим бывшим партнерам по команде:

"Тимощук, а где ты исчез? Что, язык в *опу засунул или у кого в *опе он торчит? Патриот ты наш украинский. Оказывается, ты флажки на щеках рисовал, чтобы попонтоваться.

Ордец, а ты где? Как там "Динамо" Москва? Патриоты вы *еровы.

Рак (Ракицкий) и Ворона (Воронин), я знал вас мужиками и вы остались мужиками. Я знаю, что вы патриоты этой страны, и я уверен, что все будет хорошо", - сказал Алиев.

Напомним, что Тимощук сейчас работает ассистеном тренера "Зенита" из Санкт-Петербурга. А вот Ордец до сих пор находится на контракте с московским "Динамо", правда, в двух последних официальных матчах он не попал даже в заявку, хотя до этого был железным игроком основы.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ярослав Ракицкий Александр Алиев Андрей Воронин Анатолий Тимощук Иван Ордец война с Россией
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
vadooo (Слатино)
05.03.2022 в 17:06
А Рак и Ворона чем лучше ?
Ответить
0
-1

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...