СССР близко. Аэрофлот остановил все рейсы из россии
Все из-за страха
Офіційний сайт Аерофлоту/Автор невідомий
Одна из крупнейших российских компаний Аэрофлот с 8 марта прекратит рейсы из россии за границу. Единственным курсом для нее за пределами россии будет Беларусь.
Причиной этого является страх компании из-за возможного арешта самолетов в других странах. Росавиация порекомендовала отечественным авиаперевозчикам ограничить количество рейсов за границу, самолеты которых зарегистрированы в других странах.
Интересно, что таких самолетов – большинство. Все они могут быть конфискованы или заморожены на время.
Теперь рейсы за границу будут выполняться на самолетах российского производства. Также будет позволено влетать в Россию из стран, не закрывших свое воздушное пространство.
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