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СССР близко. Аэрофлот остановил все рейсы из россии

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Все из-за страха

СССР близко. Аэрофлот остановил все рейсы из россии

Офіційний сайт Аерофлоту/Автор невідомий

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Одна из крупнейших российских компаний Аэрофлот с 8 марта прекратит рейсы из россии за границу. Единственным курсом для нее за пределами россии будет Беларусь.

Причиной этого является страх компании из-за возможного арешта самолетов в других странах. Росавиация порекомендовала отечественным авиаперевозчикам ограничить количество рейсов за границу, самолеты которых зарегистрированы в других странах.

Интересно, что таких самолетов – большинство. Все они могут быть конфискованы или заморожены на время.

Теперь рейсы за границу будут выполняться на самолетах российского производства. Также будет позволено влетать в Россию из стран, не закрывших свое воздушное пространство.

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В статье: война с Россией
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Источник:
biz.liga

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