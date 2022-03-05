СССР близко. Аэрофлот остановил все рейсы из россии

Одна из крупнейших российских компаний Аэрофлот с 8 марта прекратит рейсы из россии за границу. Единственным курсом для нее за пределами россии будет Беларусь.

Причиной этого является страх компании из-за возможного арешта самолетов в других странах. Росавиация порекомендовала отечественным авиаперевозчикам ограничить количество рейсов за границу, самолеты которых зарегистрированы в других странах.

Интересно, что таких самолетов – большинство. Все они могут быть конфискованы или заморожены на время.

Теперь рейсы за границу будут выполняться на самолетах российского производства. Также будет позволено влетать в Россию из стран, не закрывших свое воздушное пространство.