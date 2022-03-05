Горан Попов: Тот же народ, славяне – и такое делают с украинцами
Говорит, что никто не хочет войны
Бывший игрок киевского "Динамо" Горан Попов обратился с призывом остановить войну россии против Украины:
"Меня зовут Горан Попов. Я бывший футболист "Динамо". Что я вижу по ТВ в последние 10 дней – все еще не могу поверить. Тот же народ, славяне – и такое делают с украинцами. Это люди, которые умеют любить. Люди, которые никогда никому плохо не сделали.
Пожалуйста, остановите это войну. Потому что это плохо для всех нас. Это самое главное. У меня и у всех, кто жил в этой стране – очень хорошие воспоминания о ней. Мы хотим, что это все прекратилось поскорее.
Мои друзья, которых знаю в Киеве в Украине – живут в подвале. Это стыдно. Пожалуйста, перестаньте. Никто не хочет войны. Слава Украине", - сказал Попов.
Напомним, что Горан находился на контракте у "Динамо" в 2010-2014 гг., но именно в Киеве находились первые два сезона, вторые два сезона проведя в аренде у "Вест Бромвичи". В общей сложности он сыграл за "бело-синих" 56 матчей, забив два гола и записав в свой актив три ассиста.
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