Горан Попов: Тот же народ, славяне – и такое делают с украинцами

Бывший игрок киевского "Динамо" Горан Попов обратился с призывом остановить войну россии против Украины:

"Меня зовут Горан Попов. Я бывший футболист "Динамо". Что я вижу по ТВ в последние 10 дней – все еще не могу поверить. Тот же народ, славяне – и такое делают с украинцами. Это люди, которые умеют любить. Люди, которые никогда никому плохо не сделали.

Пожалуйста, остановите это войну. Потому что это плохо для всех нас. Это самое главное. У меня и у всех, кто жил в этой стране – очень хорошие воспоминания о ней. Мы хотим, что это все прекратилось поскорее.

Мои друзья, которых знаю в Киеве в Украине – живут в подвале. Это стыдно. Пожалуйста, перестаньте. Никто не хочет войны. Слава Украине", - сказал Попов.