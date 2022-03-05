УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Горан Попов: Тот же народ, славяне – и такое делают с украинцами
В тренде

Горан Попов: Тот же народ, славяне – и такое делают с украинцами

Общие новости
(1 голосов)

Говорит, что никто не хочет войны

Горан Попов: Тот же народ, славяне – и такое делают с украинцами

Новина українською

Бывший игрок киевского "Динамо" Горан Попов обратился с призывом остановить войну россии против Украины:

"Меня зовут Горан Попов. Я бывший футболист "Динамо". Что я вижу по ТВ в последние 10 дней – все еще не могу поверить. Тот же народ, славяне – и такое делают с украинцами. Это люди, которые умеют любить. Люди, которые никогда никому плохо не сделали.

Пожалуйста, остановите это войну. Потому что это плохо для всех нас. Это самое главное. У меня и у всех, кто жил в этой стране – очень хорошие воспоминания о ней. Мы хотим, что это все прекратилось поскорее.

Мои друзья, которых знаю в Киеве в Украине – живут в подвале. Это стыдно. Пожалуйста, перестаньте. Никто не хочет войны. Слава Украине", - сказал Попов.

Напомним, что Горан находился на контракте у "Динамо" в 2010-2014 гг., но именно в Киеве находились первые два сезона, вторые два сезона проведя в аренде у "Вест Бромвичи". В общей сложности он сыграл за "бело-синих" 56 матчей, забив два гола и записав в свой актив три ассиста.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Горан Попов Динамо (Киев) война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
nikita.dmitrulin

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Morphyk7 (Черновцы)
05.03.2022 в 16:30
Вроде по статистике это мы с ними делаем
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...