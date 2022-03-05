В Италии арестовали виллы одного из главных российских пропагандистов
Запад – загнивающий, но виллы в Италии, а не в Мухосранске
Санкции Запада против России начинают работать. Если заурядный гражданин ощутит их «волшебное действие» чуть позже, то главные пособники путина уже сейчас могут жаловаться на судьбу.
Утром было сообщение об аресте яхт двух олигархов, приближенных к ху*лу – Мордашова и Тимченко. А сейчас la Repubblica сообщает, что спецназ итальянской финансовой полиции арестовал две виллы российского пропагандиста Владимира Соловьева.
Их общая стоимость – 8 млн евро.
Очевидно, что Соловьев – это только первая ласточка. На очереди Скабеева, Симонян и все-все-все.
Напомним, ранее министр юстиции Великобритании Доминик Рааб поддержал идею размещения украинских беженцев в лондонских поместьях, конфискованных у российских олигархов.
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