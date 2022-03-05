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В Италии арестовали виллы одного из главных российских пропагандистов

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(1 голосов)

Запад – загнивающий, но виллы в Италии, а не в Мухосранске

В Италии арестовали виллы одного из главных российских пропагандистов

Новина українською

Санкции Запада против России начинают работать. Если заурядный гражданин ощутит их «волшебное действие» чуть позже, то главные пособники путина уже сейчас могут жаловаться на судьбу.

Утром было сообщение об аресте яхт двух олигархов, приближенных к ху*лу – Мордашова и Тимченко. А сейчас la Repubblica сообщает, что спецназ итальянской финансовой полиции арестовал две виллы российского пропагандиста Владимира Соловьева.

Их общая стоимость – 8 млн евро.

Очевидно, что Соловьев – это только первая ласточка. На очереди Скабеева, Симонян и все-все-все.

Напомним, ранее министр юстиции Великобритании Доминик Рааб поддержал идею размещения украинских беженцев в лондонских поместьях, конфискованных у российских олигархов.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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Лекарь (село Дарница)
05.03.2022 в 16:34
С другой стороны, эти виллы должны быть конфискованы. Пока они не конфискованы - рано радоваться
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+1
0
Лекарь (село Дарница)
05.03.2022 в 16:33
Ай-яй-яй, зачем мне все это? Нам, евреям, не привыкать к такому отношению (с)
Ответить
+1
0

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