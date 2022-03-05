Украинские войска отбили атаку врага под Николаевом

Украинские войска силами ВСУ и территориальной обороны отразили атаку на Николаев. Информацию об этом подтвердил губернатор Николаевской областной военной администрации Виталий Ким на своей странице в телеграм.

"Наваляли кучу техники, парниша с зенитной установки четыре вертолёта положил , обозлился, наверное. Тушка упала, пилота взяли, и куча-куча всего, чего я не могу рассказывать. Даже были конфликты, когда трофеи назад тащили, наши её обстреливали, не успевали даже разобраться, что там уже оккупантов нет.

Мы их не только выбили из города, они пятками кивают и там уже за Шевченко их догоняют местные с палками. Сволочи убили егеря с сыном, когда отходили. Есть потери среди мирного населения поодинокие. Это печально.

Из хорошего - хорошо защитили, много техники подбили, много техники отбили, много техники забрали. Бегут пеши. Смотрите внимательно: молодые орки сейчас ходят по дворам и просят жрать. Покормите и арестуйте. Они сейчас все двигаются в сторону Херсона в хаотичном порядке. В городе нет никакой вражеской техники. Город на замке. Отдыхаем. Огромная благодарность военным, сегодня насыпали прекрасно, слаженно и эффективно", - сказал Ким.