Ахметов: Россия – страна-агрессор, Путин – военный преступник
Президент Шахтера не сомневается в своей позиции
ФК "Шахтер"
Президент "
"Россия – страна-агрессор, а Путин – военный преступник. Потому что Украина всегда была мирной страной, и никогда ни на кого не нападала. А сегодня в нашей стране разрушают поселки, города и инфраструктуру, гибнут и страдают мирные люди", – сказал Ахметов.
Также президент "Шахтера" добавил, что какие-либо контакты его бизнеса с Россией разорваны, контроль над бизнесом утрачен – сейчас у него нет никаких интересов и активов.
Ахметов добавил, что "помогает Украине, украинской армии защитить суверенитет нашей страны и победить, а украинцам выжить и выстоять".
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