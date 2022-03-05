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Ахметов: Россия – страна-агрессор, Путин – военный преступник

Общие новости
(6 голосов)

Президент Шахтера не сомневается в своей позиции

Ахметов: Россия – страна-агрессор, Путин – военный преступник

ФК "Шахтер"

Новина українською

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов высказался относительно вторжения россии в Украину, назвав путина военным преступником.

"Россия – страна-агрессор, а Путин – военный преступник. Потому что Украина всегда была мирной страной, и никогда ни на кого не нападала. А сегодня в нашей стране разрушают поселки, города и инфраструктуру, гибнут и страдают мирные люди", – сказал Ахметов.

Также президент "Шахтера" добавил, что какие-либо контакты его бизнеса с Россией разорваны, контроль над бизнесом утрачен – сейчас у него нет никаких интересов и активов.

Ахметов добавил, что "помогает Украине, украинской армии защитить суверенитет нашей страны и победить, а украинцам выжить и выстоять".

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В статье: Ринат Ахметов Шахтер (Донецк)
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Комментарии (9)
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Динамист (Киев)
05.03.2022 в 19:30
Пацан сказав,пацан не зробив......який же раз вже,тобі самому не соромно?
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0
0
ВЛАДИМИР ФКМЗ (Запорожье)
05.03.2022 в 19:16
А шо там Беня Коломойский молчит? Герега с эпицентром красава, атб, сильпо и др сети красавцы, Беня раскуркулен будет
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0
0
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
05.03.2022 в 18:51
Не время ругаться, наступит мир, выгоним кацорылых, потом будем скандалить по поводу футбола. Пока полное единение
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+2
0
Gerd Muller (Житомир)
05.03.2022 в 18:48
Всі пам'ятають, як в 2014 році шахтарі йшли по Донецьку й скандували: "Донбас!" Ось тоді його слово дуже багато значило, але тоді йому Україна не була потрібна. А Путлер його нахабно кинув. До речі, що сьогодні скандують в Херсоні? "Херсон - це Україна!"
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+2
0
янковский ян (Запорожье)
05.03.2022 в 18:28
На 10 день фактически первый олигарх обозначил свою позицию.
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+3
0
Лекарь (село Дарница)
05.03.2022 в 18:24
Не хочу сейчас бросать какие-то нехорошие слова. Ринат за Украину, это самое главное. Его слово много значит на оккупированных территориях. Я рад, что он наконец-то обозначился.
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+5
-1
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Extrim4ik (Extreme)
05.03.2022 в 18:35
Я в принципе тоже прям откровенно плохие слова о нём не сказал. Тем более это Президент моего любимого клуба Шахтёр
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+1
-1
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Extrim4ik (Extreme)
05.03.2022 в 18:16
Если б не сомневался он в своей позиции, мог это сказать и раньше... Ну и ещё одно, что я не могу утверждать, так это то, что он молчал тупо, когда Россия забирала некоторую часть Донецкой области, в том числе и сам Донецк...
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+1
-4
Olegyurchak (Хмельницький )
05.03.2022 в 17:51
Забыл добавить что сам слил Донбасс россиянам...
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+2
-6

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