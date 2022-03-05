Ахметов: Россия – страна-агрессор, Путин – военный преступник

Президент " Шахтера " Ринат Ахметов высказался относительно вторжения россии в Украину, назвав путина военным преступником.

"Россия – страна-агрессор, а Путин – военный преступник. Потому что Украина всегда была мирной страной, и никогда ни на кого не нападала. А сегодня в нашей стране разрушают поселки, города и инфраструктуру, гибнут и страдают мирные люди", – сказал Ахметов.

Также президент "Шахтера" добавил, что какие-либо контакты его бизнеса с Россией разорваны, контроль над бизнесом утрачен – сейчас у него нет никаких интересов и активов.

Ахметов добавил, что "помогает Украине, украинской армии защитить суверенитет нашей страны и победить, а украинцам выжить и выстоять".