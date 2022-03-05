На спецсчет для поддержки ВСУ в Нацбанке перевели 10 миллиардов гривен
Поддержка армии со всего мира
Фото: Українська Правда
НБУ сообщил, что на специальный счет для поддержки ВСУ перевели около 10 миллиардов гривен. Деньги приходили как от граждан и компаний Украины, так и от заграничных (из США, Великобритании, Польши, Финляндии, Канады и многих других). Всего международное сообщество прислало на счет около 3 миллиардов гривен.
Из общей суммы НБУ перевел на нужды армии более 5,7 миллиардов:
Министерству обороны Украины 4 миллиарда;
Национальной полиции Украины 850 миллионов;
Национальной гвардии Украины 450 миллионов;
Госпогранслужбе Украины 420 миллионов.
На счете осталось около 4,3 миллиардов гривен. Вот
Популярное сейчас
- ВСУ перешли в контрнаступление под Харьковом из-за ухода войск так называемых ЛДНР
- Попадание в яблочко. Видео, как ВСУ сбили российский вертолет
- Путин намерен "бомбить города до их сдачи" - источник CNN
- Жадан: Полковник армии рф сказал, что мы быстренько, по окружной. Я вот думаю – он еще жив? Или все?
- Легендарный актер поддержал Украину в борьбе с фашистами из россии. ВИДЕО
- Красавицы-защитницы Независимости – особая гордость украинской нации