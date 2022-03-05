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На спецсчет для поддержки ВСУ в Нацбанке перевели 10 миллиардов гривен

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Поддержка армии со всего мира

На спецсчет для поддержки ВСУ в Нацбанке перевели 10 миллиардов гривен

Фото: Українська Правда

UA-Футбол
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НБУ сообщил, что на специальный счет для поддержки ВСУ перевели около 10 миллиардов гривен. Деньги приходили как от граждан и компаний Украины, так и от заграничных (из США, Великобритании, Польши, Финляндии, Канады и многих других). Всего международное сообщество прислало на счет около 3 миллиардов гривен.

Из общей суммы НБУ перевел на нужды армии более 5,7 миллиардов:

Министерству обороны Украины 4 миллиарда;

Национальной полиции Украины 850 миллионов;

Национальной гвардии Украины 450 миллионов;

Госпогранслужбе Украины 420 миллионов.

На счете осталось около 4,3 миллиардов гривен. Вот материал о том, как помочь ВСУ.

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В статье: Украина война с Россией
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