На спецсчет для поддержки ВСУ в Нацбанке перевели 10 миллиардов гривен

НБУ сообщил, что на специальный счет для поддержки ВСУ перевели около 10 миллиардов гривен. Деньги приходили как от граждан и компаний Украины, так и от заграничных (из США, Великобритании, Польши, Финляндии, Канады и многих других). Всего международное сообщество прислало на счет около 3 миллиардов гривен.

Из общей суммы НБУ перевел на нужды армии более 5,7 миллиардов:

Министерству обороны Украины 4 миллиарда;

Национальной полиции Украины 850 миллионов;

Национальной гвардии Украины 450 миллионов;

Госпогранслужбе Украины 420 миллионов.