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В окружении путина начался раскол

Общие новости
(3 голосов)

Местные олигархи за время войны уже потеряли почти половину своего состояния

В окружении путина начался раскол

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В окружении президента так называемой российской федерации владимира путина начался раскол. Как сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины, западные санкции против российской элиты пошатнули веру российских олигархов во владельца апартаментов в бункере на Урале.

Сейчас уже шесть олигархов с общим капиталом в 90 млрд долларов публично выступили против российской агрессии по отношению к Украине. За неделю войны их состоние сократились почти на 40 млрд. долларов.

Заявления против войны уже сделали владелец "Новатек" Леонид Михельсон, основатель "Русала" Олег Дерипаска, владелец "Лукойл" Вагит Алекперов, глава "Альфа Групп" Михаил Фридман и его партнер Петр Авен, а также известный банкир Олег Тиньков.

Напомним, что ранее во время объявления о продаже "Челси" еще один российский олигарх Роман Абрамович впервые назвал действия рф "войной", что запрещено законодательством за ребриком.

Также известно, что многие россияне, которые могут себе это позволить, покидают рф и ищут убежища в других странах.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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SportStats (Одесса)
05.03.2022 в 18:39
А можно писать в статье конкретно ху-ло, и пропускать в комментариях!
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0
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Extrim4ik (Extreme)
05.03.2022 в 18:17
Может им наконец то дойдёт, кто стои́т во власти РФ... Он гробит сразу 2 страны разными, неприятными для всех способами, в том числе и провокациями
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0

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