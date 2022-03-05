Военный эксперт: Президентский борт путина отправился в Вашингтон. Представитель рф будет договариваться об условиях капитуляции

Военный эксперт Олег Жданов сообщил, что сегодня из Санкт-Петербурга в Вашингтон вылетел президентский борт президента рф владимира путина. По мнению Жданова, это не просто очень хороший признак для Украины, но и возможно из рф отправились договариваться об условиях капитуляции.

"Сегодня произошел очень хороший признак того, что мы преломляем ход этой войны в свою пользу. Это то, что президентский борт Путина отправился из Санкт-Петербурга в Вашингтон. Россия пробует вести сепаратные переговоры с Соединенными Штатами. А это говорит о том, что ситуация в самой Российской Федерации, в том числе и на территории Украины с их войском, очень плоха.