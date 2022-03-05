Военный эксперт: Президентский борт путина отправился в Вашингтон. Представитель рф будет договариваться об условиях капитуляции

Военный эксперт Олег Жданов сообщил, что сегодня из Санкт-Петербурга в Вашингтон вылетел президентский борт президента рф владимира путина. По мнению Жданова, это не просто очень хороший признак для Украины, но и возможно из рф отправились договариваться об условиях капитуляции.
"Сегодня произошел очень хороший признак того, что мы преломляем ход этой войны в свою пользу. Это то, что президентский борт Путина отправился из Санкт-Петербурга в Вашингтон. Россия пробует вести сепаратные переговоры с Соединенными Штатами. А это говорит о том, что ситуация в самой Российской Федерации, в том числе и на территории Украины с их войском, очень плоха.
Они ищут запасной аэродром. Я сомневаюсь, что улетел сам Путин, хотя самолет президентский. Там летит какой-то представитель, или [глава российского МИДа Сергей] Лавров или [главный советник по национальной безопасности Николай] Патрушев, или еще кто-то, кто будет договариваться об условиях капитуляции", - приводит слова Жданова nv.ua.
Полный фейк, скорее всего он полетел за дипломатами.
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Olegyurchak (Хмельницький )
05.03.2022 в 19:25
Если борт вальнуть то договор был бы очень лёгким...
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Динамист (Киев)
05.03.2022 в 19:06
Путлер послав свій борт за дипломатами?))))Ви знущаєтесь)))русскіе своїх кидають і це вже ясно
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Extrim4ik (Extreme)
05.03.2022 в 18:57
Увы, но этого не будет... Как бы многим этого не хотелось ...
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donkrot (Донецк)
05.03.2022 в 18:51
Та за выдворенными своими дипломатами они полетели, которых в сша персонами нонграта обьявили американцы!!! Не постите полнейший бред!!!
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янковский ян (Запорожье)
05.03.2022 в 18:51
Скорее всего это будут какие то взаимные договоренности. На капитуляцию путлер не пойдет. Ему как то нужно красиво выйти из войны.
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Serhio79 (Kyiv)
05.03.2022 в 19:28
В контексті того, що найближче оточення путлєра розділилось щодо війни в Україні, варіант "сепаратних переговорів" цілком ймовірних.Інакше, якщо найближче оточення повстане проти путлєра у повному складі - путлєр довго не протягне, оточення саме його й знищить
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Extrim4ik (Extreme)
05.03.2022 в 19:30
После фраза особенно - прямо в точку - оточення саме його і знищить
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Лекарь (село Дарница)
05.03.2022 в 18:42
Нихрена себе, будут договариваться в обход нас? Не верю, Байден на такое не пойдет. Капитуляция может быть подписана только с нами