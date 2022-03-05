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ВСУ: захватчики используют бомбардировщики, в Ростове развернут штаб ЧВК Вагнер

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(3 голосов)

Оккупанты продолжают использовать российскую массовку для подготовки видео репортажей

ВСУ: захватчики используют бомбардировщики, в Ростове развернут штаб ЧВК Вагнер

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал свежую информацию о российском вторжении на украинскую землю.

"В ходе десятых суток героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению захватчики, не достигая цели наступательной операции в установленные сроки, продолжают наносить ракетно-бомбовые удары, в том числе и с применением бомбардировочной авиации по объектам гражданской инфраструктуры.

Так, сегодня противником был нанесен авиаудар по Белой Церкви, повреждены более 20 жилых домов. В Ирпене в результате бомбардировки поврежден железнодорожный путь и выведен из строя поезд, который использовался для эвакуации мирного населения.

По имеющейся информации с началом вооруженной агрессии против Украины активизировалась деятельность российских частных военных кампаний (ЧВК) по вербовке личного состава, который имеет опыт прохождения военной службы в подразделениях специального назначения и имеет соответствующую подготовку. Так, в Ростове-на-Дону развернут штаб ЧВК Вагнер.

Оккупанты продолжают использовать российскую массовку для подготовки видео репортажей об "успешности" проведения "операции" на территории Украины.

На подступах к Броварам, в районе населенного пункта Победа, защитниками Украины нанесен авиационный удар по 15-й отдельной мотострелковой бригаде Центрального военного округа российских оккупантов, потери уточняются.

Кроме того, подразделениями Вооруженных Сил Украины уничтожен командир 247 гвардейского десантно-штурмового полка Южного военного округа ВС РФ полковник Константин Зизевский", - говорится в заявлении ВСУ.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Extrim4ik (Extreme)
05.03.2022 в 19:42
Никто из украинских граждан в это не верил, не верит, и не будет верить...А российским гражданам настоящую правду всё равно донесут, другими способами
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