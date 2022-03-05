Ярославский: Вижу, что мы с друзьями можем собрать на Харьков даже миллиард долларов

Президент "Металлиста" Александр Ярославский пристально следит за боями вокруг родного Харькова и уже готовится его отстраивать.

"Сегодня глаза всего мира обращены на Харьков, где харьковчане каждый день демонстрируют чудеса мужества и самоотверженной любви к своему городу. Я переговорил со многими моими друзьями-бизнесменами из разных стран. Они поражаются героизму и не просто сочувствуют, а готовы оказать финансовую помощь", - написал бизнесмен у себя Facebook.

"По откликам моих друзей, я вижу, что нам под силу собрать для харьковчан даже $1 млрд. Чтобы сейчас город выстоял, а люди меньше страдали. И чтобы потом отстроить все разрушенное по самым высоким мировым стандартам.

Поэтому под эгидой DCH мы запускаем Программу международной поддержки Харькова World4Kharkiv. В самое ближайшее время заработает сайт, и я расскажу подробнее, как все будет организовано".