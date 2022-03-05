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Оккупанты уничтожили спорткомплекс в Харькове

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Крышу срывает все больше

Оккупанты уничтожили спорткомплекс в Харькове

Фото: Національна поліція України / Автор невідомий

UA-Футбол
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Спорткомплекс Харьковского Национального университета им. Каразина "Унифехт" сегодня был уничтожен в результате удара авиации российских оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

На место разрушения выезжали следователи ГУНП в Харьковской области. Полицейские провели осмотр, собрали вещдоки и зафиксировали все детали.

Правоохранительные органы Харьковщины сделают все возможное, чтобы российские кафиры ответили за все преступления, совершенные против мирного населения.

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В статье: война с Россией
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