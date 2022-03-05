СБУ поймали организаторов народных республик в Ивано-Франковске

Управление СБУ в Ивано-Франковской области сообщило об аресте организатора "народной республики", а также его соучастников. В западных и центральных областях Украины они должны были завербовать около 500 человек.

По плану оккупантов, псевдоформирования должны были дестабилизировать обстановку в тылу Вооруженных сил Украины. По информации спецслужбы, в состав "Федеративной республики Украина" должны были войти такие области: Ивано-Франковская, Закарпатская, Львовская, Тернопольская и Черновецкая.

Предателю и его соучастникам светит 10 лет лишения свободы по статье 109 Криминального кодекса Украины.