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СБУ поймали организаторов народных республик в Ивано-Франковске

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(1 голосов)

Про эти планы даже читать смешно

СБУ поймали организаторов народных республик в Ивано-Франковске

Фото: Фокус

UA-Футбол
Новина українською

Управление СБУ в Ивано-Франковской области сообщило об аресте организатора "народной республики", а также его соучастников. В западных и центральных областях Украины они должны были завербовать около 500 человек.

По плану оккупантов, псевдоформирования должны были дестабилизировать обстановку в тылу Вооруженных сил Украины. По информации спецслужбы, в состав "Федеративной республики Украина" должны были войти такие области: Ивано-Франковская, Закарпатская, Львовская, Тернопольская и Черновецкая.

Предателю и его соучастникам светит 10 лет лишения свободы по статье 109 Криминального кодекса Украины.

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В статье: СБУ война с Россией
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Комментарии (1)
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Extrim4ik (Extreme)
05.03.2022 в 20:39
Я, мягко говоря, в шоке... Не получается с Киевом и Харьковом (ну не считая разрушений), решили себе запад захапать...Смешно читать это уже....
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