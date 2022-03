Русский спортивный гимнаст прикрепил Z на свою форму. Фото

Русский спортивный гимнаст Иван Куляк прикрепил Z на свою форму вместо официальных логотипа и флага РФ. Официальные символы России были запрещены на соревнованиях.

Однако, на Чемпионате мира по этому виду спорта в Дохе, где произошел инцидент, Куляк занял 3 место на спортивных брусьях. Он проиграл украинскому спортивному гимнасту Илье Ковтуну.

Для Ковтуна это уже не первая победа на Чемпионатах мира, всего у него 11 золотых медалей. Также он представлял Украину на Олимпийских играх 2021 года в Токио.

How are RU sportsmen who are still allowed to compete sharing their views of their country’s war with Ukraine?



Well Ivan Kulyak decided to tape the new swastika ‘Z’ to his artistic gymnastic outfit (due to official flag / logo ban)…



Meanwhile Ukrainian, Kovtun picked up gold pic.twitter.com/BA8duMuolq