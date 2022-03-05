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Всемирно известный писатель Стивен Кинг отказался от контрактов в РФ

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Еще один гениальный друг Украины

Всемирно известный писатель Стивен Кинг отказался от контрактов в РФ

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Sean Zanni/Patrick McMullan

Новина українською

Американский писатель Стивен Кинг сообщил, что не продлит контракты на публикацию своих книг на территории россии.

Причина решения мэтра мировой фантастики на поверхности - уже 10-й день российская армия пытается оккупировать Украину, которая изо всех сил обороняется.

Кинг - давний враг "русского мира". В 2018 году он участвовал в кампании по освобождению из плена режиссера Олега Сенцова, затем выкладывал фото в одежде с принтами в поддержку Украины.

Ранее нас поддержали такие литературные гении, как Ольга Токарчук, Фредерик Бегбедер, Ювал Ной Харари, Джоан Роулинг и многие другие.

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В статье: война с Россией Стивен Кинг
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