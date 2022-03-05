В Луганской области вдоль всей линии столкновения враг начал атаки пехоты

Оккупанты начали свое наступление пехотой вдоль всей линии боевого столкновения под прикрытием танков, сообщает Министерство обороны Украины. Украинские защитники стойко и мужественно удерживают определенные позиции и уничтожают живую силу и технику противника, говорится в заявлении Минобороны.

Враг, несмотря на значительные потери, сотнями бросает в бой поклонников "русского мира". Весь передний край усеян трупами и подбитой техникой захватчиков.

В частности, сегодня в центральную городскую больницу населенного пункта Брянка с передовых позиций доставлено более 650 раненых представителей российско-оккупационных войск. Большая часть – с попаснянского направления.

Все они преимущественно в тяжелом состоянии: многочисленные осколочные ранения, оторванные конечности ног или рук и т.д. Из-за отсутствия в больнице свободных мест, кафиры, получившие незначительные телесные повреждения (контузии, легкие ранения) даже не принимаются в медицинское учреждение. После оказания первой медицинской помощи их в сопровождении вооруженного конвоя из числа регулярных войск вооруженных сил России перемещают на линию боевого столкновения для введения дальнейших боевых действий в качестве "пушечного мяса". Известно, что личный состав 6 отдельного мотострелкового полка напуган и деморализован, ищет пути к дезертирству.

"Такое реальное лицо "русского мира" - горе, страх и смерть, которые несут с собой "освободители" из россии", - отмечают в Минобороны.