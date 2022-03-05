УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Луганской области вдоль всей линии столкновения враг начал атаки пехоты
В тренде

В Луганской области вдоль всей линии столкновения враг начал атаки пехоты

Общие новости
(2 голосов)

За ребреком все равно на количество жертв

В Луганской области вдоль всей линии столкновения враг начал атаки пехоты

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Оккупанты начали свое наступление пехотой вдоль всей линии боевого столкновения под прикрытием танков, сообщает Министерство обороны Украины. Украинские защитники стойко и мужественно удерживают определенные позиции и уничтожают живую силу и технику противника, говорится в заявлении Минобороны.

Враг, несмотря на значительные потери, сотнями бросает в бой поклонников "русского мира". Весь передний край усеян трупами и подбитой техникой захватчиков.

В частности, сегодня в центральную городскую больницу населенного пункта Брянка с передовых позиций доставлено более 650 раненых представителей российско-оккупационных войск. Большая часть – с попаснянского направления.

Все они преимущественно в тяжелом состоянии: многочисленные осколочные ранения, оторванные конечности ног или рук и т.д. Из-за отсутствия в больнице свободных мест, кафиры, получившие незначительные телесные повреждения (контузии, легкие ранения) даже не принимаются в медицинское учреждение. После оказания первой медицинской помощи их в сопровождении вооруженного конвоя из числа регулярных войск вооруженных сил России перемещают на линию боевого столкновения для введения дальнейших боевых действий в качестве "пушечного мяса". Известно, что личный состав 6 отдельного мотострелкового полка напуган и деморализован, ищет пути к дезертирству.

"Такое реальное лицо "русского мира" - горе, страх и смерть, которые несут с собой "освободители" из россии", - отмечают в Минобороны.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
neutral fan (White Church)
05.03.2022 в 21:27
За «рюскій мір» і померти не шкода! Це ж швидше за все ці імбіцили в 2014 кричали путін ввєді войска, а тепер самі стали тим (хотів написати військом, але то щось інше схоже га сцикливе збіговисько).
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...