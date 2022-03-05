Изобретательно. Люди со всего мира бронируют в Украине жилье, но не приезжают. Это способ пожертвования
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Красивую историю повествует влиятельное издание Forbes. Тысячи людей со всего мира нашли оригинальный способ пожертвования украинской армии. Люди бронируют жилье на Airbnbs, но не собираются ехать в Украину. Все деньги, уплаченные за жилье, направляются на поддержку украинского народа и украинского войска.
Издание сообщает, что за два дня со всего мира на Airbnbs забронировали более 60 тысяч ночей на два миллиона долларов.
Добавим, что ранее Airbnbs и другой сервис для бронирования жилья, - Booking, - прекратили функционировать на территории россии.
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