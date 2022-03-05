Изобретательно. Люди со всего мира бронируют в Украине жилье, но не приезжают. Это способ пожертвования

Красивую историю повествует влиятельное издание Forbes. Тысячи людей со всего мира нашли оригинальный способ пожертвования украинской армии. Люди бронируют жилье на Airbnbs, но не собираются ехать в Украину. Все деньги, уплаченные за жилье, направляются на поддержку украинского народа и украинского войска.

Издание сообщает, что за два дня со всего мира на Airbnbs забронировали более 60 тысяч ночей на два миллиона долларов.

Добавим, что ранее Airbnbs и другой сервис для бронирования жилья, - Booking, - прекратили функционировать на территории россии.