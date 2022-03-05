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Изобретательно. Люди со всего мира бронируют в Украине жилье, но не приезжают. Это способ пожертвования

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Изобретательно. Люди со всего мира бронируют в Украине жилье, но не приезжают. Это способ пожертвования

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Красивую историю повествует влиятельное издание Forbes. Тысячи людей со всего мира нашли оригинальный способ пожертвования украинской армии. Люди бронируют жилье на Airbnbs, но не собираются ехать в Украину. Все деньги, уплаченные за жилье, направляются на поддержку украинского народа и украинского войска.

Издание сообщает, что за два дня со всего мира на Airbnbs забронировали более 60 тысяч ночей на два миллиона долларов.

Изобретательно. Люди со всего мира бронируют в Украине жилье, но не приезжают. Это способ пожертвования - изображение 1

Добавим, что ранее Airbnbs и другой сервис для бронирования жилья, - Booking, - прекратили функционировать на территории россии.

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В статье: война с Россией
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