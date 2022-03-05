Слава ВСУ! Украина ликвидировала одного из лидеров "ДНР"

Вооруженные силы Украины в боях под Волновахой убили руководителя вооруженной группировки "Спарта" Владимира Жогу (позывной Воха).

Об этом сообщил русской службе BBC лично лидер так называемой ДНР Денис Пушилин.

Воха начинал войну как водитель Арсена Павлова - того самого "Моторолы", убитого в Донецке в 2016 году; затем пошел на повышение.

Батальон "Спарта" считается самым боеспособным из подразделений в оккупированном Донецке. Ранее его замечали на фронте возле Мариуполя и Волновахи, где украинская армия стойко выдерживает атаки превосходящих сил противника.