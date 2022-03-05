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Хакерская группировка Anonymous "положила" сайт ФСБ

Общие новости
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Спасибо, ребята

Хакерская группировка Anonymous "положила" сайт ФСБ

depositphotos.com

UA-Футбол
Новина українською

Хакерская группировка Anonymous на своей странице в твиттере сообщила о том, что "положила" сайт ФСБ ("Федеральная Служба Безопасности") российской федерации. С самого начала вторжения россии в Украину хакеры были на нашей стороне, угрожая правительственным и государственным сайтам страны-оккупанта.

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В статье: война с Россией
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