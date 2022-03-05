Хакерская группировка Anonymous "положила" сайт ФСБ
Спасибо, ребята
depositphotos.com
Хакерская группировка Anonymous на своей странице в твиттере сообщила о том, что "положила" сайт ФСБ ("Федеральная Служба Безопасности") российской федерации. С самого начала вторжения россии в Украину хакеры были на нашей стороне, угрожая правительственным и государственным сайтам страны-оккупанта.
Bye https://t.co/uLDYvlVLGT#OpRussia #Anonymous pic.twitter.com/05s4p0a7n3— Anonymous (@YourAnonNews) March 5, 2022
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