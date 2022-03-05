Три самолета РФ сбили в Одесской области за день

Глава Одесской областной администрации Максим Марченко сообщил о том, что за сегодняшний день в области были сбиты три самолета противника.

Он также сообщил о задержании всех трех летчиков. Эту информацию подтвердил представитель оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Ранее сегодня в Черниговской области также был сбит и взят в плен летчик РФ, бомбивший сирийские города.