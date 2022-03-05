Три самолета РФ сбили в Одесской области за день
Задержаны три летчика
Фото: APA
Глава Одесской областной администрации Максим Марченко сообщил о том, что за сегодняшний день в области были сбиты три самолета противника.
Он также сообщил о задержании всех трех летчиков. Эту информацию подтвердил представитель оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
Ранее сегодня в Черниговской области также был сбит и взят в плен летчик РФ, бомбивший сирийские города.
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Комментарии (2)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
05.03.2022 в 22:12
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Черноморчик (Одесса )
05.03.2022 в 22:00
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