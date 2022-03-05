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Три самолета РФ сбили в Одесской области за день

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(3 голосов)

Задержаны три летчика

Три самолета РФ сбили в Одесской области за день

Фото: APA

UA-Футбол
Новина українською

Глава Одесской областной администрации Максим Марченко сообщил о том, что за сегодняшний день в области были сбиты три самолета противника.

Он также сообщил о задержании всех трех летчиков. Эту информацию подтвердил представитель оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Ранее сегодня в Черниговской области также был сбит и взят в плен летчик РФ, бомбивший сирийские города.

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В статье: Украина война с Россией
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Комментарии (2)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
05.03.2022 в 22:12
Одесса - наш герой!!!
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Черноморчик (Одесса )
05.03.2022 в 22:00
Мочить их надо было . Эти мрази точно знали где они и кого они бомбят .
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