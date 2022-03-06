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Итог дня от воздушных сил Украины: восемь сбитых самолетов/вертолетов

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Итог дня от воздушных сил Украины: восемь сбитых самолетов/вертолетов

Фото: APA

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Командование Воздушных сил ВСУ опубликовало отчет за пятое марта 2022-го года по отражению вражеской атаки на Украину.

Сегодня произошло следующее:

  • три вертолета самостоятельно сбил морской пехотинец ВМС ВСУ;
  • 1 штурмовик Су-25 и 1 вертолет сбили военнослужащие оперативного командования "Юг" Сухопутных войск ВСУ;
  • два истребителя-бомбардировщика Су-34 сбили военнослужащие оперативного командования "Север" Сухопутных войск ВСУ;
  • два самолета Су-30 СМ сбили военнослужащие воздушного командования "Юг" Воздушных Сил ВСУ.

Также противовоздушная оборона сбила БпЛА "Орлан-10" и несколько крылатых ракет, летевших в мирные украинские города.

По состоянию на 23.00 пятого марта потери авиационной техники российских оккупационных войск составляют:

44 самолета и 44 вертолета – идут нога в ногу.

Вражеских летчиков, которые катапультировались и выжили, нашли украинские воины. Им предоставлена ​​медицинская помощь, и они уже дают показания за преступления путинского режима перед человечностью!

Стоит отметить и работу ударной авиации Воздушных Сил – бомбардировщиков Су-24м и штурмовиков Су-25, совершивших несколько авианалетов на вражеские колонны, нанеся мощные ракетно-бомбовые удары.

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В статье: война с Россией
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