Итог дня от воздушных сил Украины: восемь сбитых самолетов/вертолетов
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Фото: APA
Командование Воздушных сил ВСУ опубликовало отчет за пятое марта 2022-го года по отражению вражеской атаки на Украину.
Сегодня произошло следующее:
- три вертолета самостоятельно сбил морской пехотинец ВМС ВСУ;
- 1 штурмовик Су-25 и 1 вертолет сбили военнослужащие оперативного командования "Юг" Сухопутных войск ВСУ;
- два истребителя-бомбардировщика Су-34 сбили военнослужащие оперативного командования "Север" Сухопутных войск ВСУ;
- два самолета Су-30 СМ сбили военнослужащие воздушного командования "Юг" Воздушных Сил ВСУ.
Также противовоздушная оборона сбила БпЛА "Орлан-10" и несколько крылатых ракет, летевших в мирные украинские города.
По состоянию на 23.00 пятого марта потери авиационной техники российских оккупационных войск составляют:
44 самолета и 44 вертолета – идут нога в ногу.
Вражеских летчиков, которые катапультировались и выжили, нашли украинские воины. Им предоставлена медицинская помощь, и они уже дают показания за преступления путинского режима перед человечностью!
Стоит отметить и работу ударной авиации Воздушных Сил – бомбардировщиков Су-24м и штурмовиков Су-25, совершивших несколько авианалетов на вражеские колонны, нанеся мощные ракетно-бомбовые удары.
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