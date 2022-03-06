Харьков снова оказался под обстрелом – слышны взрывы

Как передает Суспільне: Харків, пятого марта в 22:40 в районе Северной Салтовки в Харькове были слышны громкие взрывы, горит многоэтажка.

Также был слышен сильный взрыв в центре Харькова. Как сообщают некоторые СМИ, ближе к полуночи взрывы раздаются и в Киеве.

Напомним, что во время вероломного нападения россии на Украину Харьков сильно пострадал от авиаударов и обстрелов тяжелой артиллерией.