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Харьков снова оказался под обстрелом – слышны взрывы

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Харьков снова оказался под обстрелом – слышны взрывы

Харьков

UA-Футбол
Новина українською

Как передает Суспільне: Харків, пятого марта в 22:40 в районе Северной Салтовки в Харькове были слышны громкие взрывы, горит многоэтажка.

Также был слышен сильный взрыв в центре Харькова. Как сообщают некоторые СМИ, ближе к полуночи взрывы раздаются и в Киеве.

Напомним, что во время вероломного нападения россии на Украину Харьков сильно пострадал от авиаударов и обстрелов тяжелой артиллерией.

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В статье: война с Россией
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