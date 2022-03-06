Украинские десантники остановили движущуюся в направлении Днепропетровщины колонну вражеских войск
Остановили и уничтожили
фото - фейсбук
Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины сообщает о том, что силами сводного подразделения 25 отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада ДШВ ВС Украины остановила колонны противника, которые пытались выдвинуться в сторону Днепропетровщины со стороны Балаклеи.
В ходе дерзкой операции техника и живая сила противника были уничтожены!
Напомним, что ранее Воздушные силы отчитались о восьми сбитых вражеских самолетов/вертолетов за субботу, пятого марта.
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