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Украинские десантники остановили движущуюся в направлении Днепропетровщины колонну вражеских войск

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Остановили и уничтожили

Украинские десантники остановили движущуюся в направлении Днепропетровщины колонну вражеских войск

фото - фейсбук

UA-Футбол
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Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины сообщает о том, что силами сводного подразделения 25 отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада ДШВ ВС Украины остановила колонны противника, которые пытались выдвинуться в сторону Днепропетровщины со стороны Балаклеи.

В ходе дерзкой операции техника и живая сила противника были уничтожены!

Напомним, что ранее Воздушные силы отчитались о восьми сбитых вражеских самолетов/вертолетов за субботу, пятого марта.

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В статье: война с Россией
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