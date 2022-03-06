ГУР Минобороны сообщает, что Киреев, подозреваемый в госизмене, погиб во время спецоперации
Непонятная ситуация
скриншот
UA-Футбол ранее сообщал о том, что один из членов украинской делегации в первой гомельской серии переговоров Денис Киреев был убит.
Интересно, что Киреев не был официально представлен офисом президента как участник переговоров. Тем не менее, он сидел за столом на украинской стороне вместе с нашей делегацией. Еще интереснее, что Киреев недавно был обвинен в госизмене.
ГУР Минобороны Украины подтвердило гибель Киреева, но сообщило, что смерть политика произошла в ходе спецоперации. "Он погиб, защищая Украину", – говорится в сообщении.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Русский спортивный гимнаст прикрепил Z на свою форму. Фото
- В окружении путина начался раскол
- Член первой украинской делегации на переговорах с россией был убит - СМИ
- Жадан: Полковник армии рф сказал, что мы быстренько, по окружной. Я вот думаю – он еще жив? Или все?
- Легендарный актер поддержал Украину в борьбе с фашистами из россии. ВИДЕО
- Красавицы-защитницы Независимости – особая гордость украинской нации
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...