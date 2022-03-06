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ГУР Минобороны сообщает, что Киреев, подозреваемый в госизмене, погиб во время спецоперации

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ГУР Минобороны сообщает, что Киреев, подозреваемый в госизмене, погиб во время спецоперации

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UA-Футбол
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UA-Футбол ранее сообщал о том, что один из членов украинской делегации в первой гомельской серии переговоров Денис Киреев был убит.

Интересно, что Киреев не был официально представлен офисом президента как участник переговоров. Тем не менее, он сидел за столом на украинской стороне вместе с нашей делегацией. Еще интереснее, что Киреев недавно был обвинен в госизмене.

ГУР Минобороны Украины подтвердило гибель Киреева, но сообщило, что смерть политика произошла в ходе спецоперации. "Он погиб, защищая Украину", – говорится в сообщении.

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В статье: война с Россией
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