Карты приостанавливают операции в россии. Visa и Mastercard выпустили официальный релиз
Какая грустная новость
фото из открытых источников
Visa и Mastercard одна за другой выступили с релизами, в которых сообщили, что прекращают работу на территории страны-оккупанта россии.
Это означает, что все транзакции, инициированные с картами Visa, выпущенными в россии, больше не будут работать за пределами страны, а любые карты Visa, выпущенные финансовыми учреждениями за пределами россии, больше не будут работать в российской федерации.
Похожие ограничения вводит и Mastercard.
"Карты, выпущенные российскими банками, больше не будут поддерживаться сетью Mastercard. И любая Mastercard, выпущенная за пределами страны, не будет работать у российских продавцов или банкоматов", - говорится в сообщении.
Один позитив для россиян, более семидесяти процентов которых поддерживают так называемую "спецоперацию" на территории Украины (свежий социологический опрос), все же есть – теперь в очередях к банкомату можно не стоять.
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