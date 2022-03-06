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Карты приостанавливают операции в россии. Visa и Mastercard выпустили официальный релиз

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Какая грустная новость

Карты приостанавливают операции в россии. Visa и Mastercard выпустили официальный релиз

фото из открытых источников

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Visa и Mastercard одна за другой выступили с релизами, в которых сообщили, что прекращают работу на территории страны-оккупанта россии.

Это означает, что все транзакции, инициированные с картами Visa, выпущенными в россии, больше не будут работать за пределами страны, а любые карты Visa, выпущенные финансовыми учреждениями за пределами россии, больше не будут работать в российской федерации.

Похожие ограничения вводит и Mastercard.

"Карты, выпущенные российскими банками, больше не будут поддерживаться сетью Mastercard. И любая Mastercard, выпущенная за пределами страны, не будет работать у российских продавцов или банкоматов", - говорится в сообщении.

Один позитив для россиян, более семидесяти процентов которых поддерживают так называемую "спецоперацию" на территории Украины (свежий социологический опрос), все же есть – теперь в очередях к банкомату можно не стоять.

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В статье: война с Россией
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