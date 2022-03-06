"Конотопская ведьма" на заокеанском ТВ. Американцы в восторге
Повеселились
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Даже в тяжелые времена для страны и каждого отдельного украинца, наша нация не теряет чувство юмора. Множество забавных историй уже породила наша освободительная борьба от оккупанта. Одна из них – проклятие жительницы Конотопа, предупредившей орка-оккупанта, что у него после встречи с "конотопскими ведьмами" могут быть проблемы с причинным местом.
Читайте такжеЖитель Конотопа – солдату рф: У нас тут каждая вторая – ведьма! У тебя завтра х*й стоять уже не будет
"Ты вообще знаешь, где находишься? Это Конотоп! Здесь каждая вторая женщина – это ведьма. У тебя завтра х*й стоять уже не будет, я тебе серьезно говорю"
История попала на американское ТВ. Реакция зрителей – бесценна.
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