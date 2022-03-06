Три тысячи американцев готовы поступить в украинский Интернациональный легион

Как сообщает Голос Америки со ссылкой на представителя посольства Украины в Вашингтоне, около трех тысяч американских добровольцев готовы противостоять России в Украине и присоединиться к Интернациональному легиону. О формировании такого Президент Зеленский объявил еще 27 февраля.

Среди желающих помогать Украине – ветераны боевых действий в Ираке и других горячих точках по всему миру.

Голос Америки приводит слова одного из добровольцев – Мэтью Паркера, уроженца американского штата Южная Каролина, 22 года служившего в армии США. Он был инструктором, а также боевым командиром, руководил солдатами в боевых ситуациях.

"Они могут отправить меня туда, где я буду нужен", – говорит Мэтью. "Или они могут оставить меня как инструктора с легионом, чтобы учить украинцев пользоваться разными системами вооружения. Таким образом у них будет выбор: они могут поставить меня в бой или использовать как инструктора, но мы рады помочь в любом случае".

Для Паркера борьба в Украине – это больше, чем оборона одной центральноевропейской страны, подвергшейся неспровоцированному нападению большего соседа. Как и многие волонтеры, он считает, что свои демократические права американцев будут под угрозой, если Россия сможет победить.

"То, с чем воюют украинцы, это типичные бандиты, они воюют с тем, кто не уважает международное право, кто не заботится о женщинах и детях. Мы и раньше воевали с таким типом людей", - сказал Паркер.

Обратим внимание, что желание воевать на стороне Украины выразили граждане многих стран – Британии, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Франции и многих других. Россия даже пыталась вручить ноту протеста военному атташе Хорватии за участие 200 добровольцев из этой страны в войне на стороне Украины. Следует отметить, что первое иностранное подразделение в украинской Армии сформировали белорусы.