Компания Илона Маска поможет с интернетом в разрушенных украинских городах
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фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский ночью, 6 марта, пообщался с известным миллиардером Илоном Маском и договорился о помощи компании Starlink.
"На следующей неделе получим очередную партию систем Starlink для разрушенных городов", - написал Зеленский в Twitter.
Он также пригласил Маска в Украину и поговорил о будущем космическом сотрудничестве после войны.
Ранее Илон Маск, основатель компаний Tesla, SpaceX и многих других, выражал поддержку Украине на своей странице в соцсети. Еще 28 февраля министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщал о поступлении в Украину первых станций спутникового интернета Starlink.
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