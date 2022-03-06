Компания Илона Маска поможет с интернетом в разрушенных украинских городах

Президент Украины Владимир Зеленский ночью, 6 марта, пообщался с известным миллиардером Илоном Маском и договорился о помощи компании Starlink.

"На следующей неделе получим очередную партию систем Starlink для разрушенных городов", - написал Зеленский в Twitter.

Он также пригласил Маска в Украину и поговорил о будущем космическом сотрудничестве после войны.

Ранее Илон Маск, основатель компаний Tesla, SpaceX и многих других, выражал поддержку Украине на своей странице в соцсети. Еще 28 февраля министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщал о поступлении в Украину первых станций спутникового интернета Starlink.