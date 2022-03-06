Shell извинилась за покупку российской нефти - обещает часть прибыли направить Украине

Одна из крупнейших нефтегазовых компаний мира – Shell – опубликовала официальное заявление, в котором принесли извинения за приобретение российской нефти, а часть доходов от ее переработки пообещали направить в поддержку украинцев.

В компании объяснили, что не могут одномоментно отказаться от российской нефти, поскольку важно обеспечить бесперебойные поставки горючего во всей Европе.

Shell заверили, что продолжат искать альтернативу российской нефти там, где это возможно.

Интересно, что пользователи Twitter в комментариях подвергли критике решения компании и массово заявляют, что больше не будут пользоваться продукцией Shell.

Ранее в связи с покупкой Shell российской нефти, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter призвал к расторжению транснациональными компаниями любых деловых связей с Россией. "Один вопрос к Shell: российская нефть не пахнет вам украинской кровью?", - написал он.