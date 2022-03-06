В территориальную оборону вступили 100 тысяч украинцев

С начала российского вторжения в территориальную оборону вступило 100 тысяч украинцев, сообщает Национальная гвардия Украины.

Указывается, что после завершения войны терроборона станет частью системы обороны Украины.

"Гордимся таким подспорьем, вместе до конца! Спасибо каждому смелому украинцу и украинке, которые демонстрируют вместе с нами несгибаемый дух украинского воина! Свет победит мрак", - написала пресс-служба Нацгвардии на своей странице в Фейсбуке.

Напомним, ранее Президент Зеленский инициировал создание Иностранного легиона территориальной обороны. По предварительным данным, вступить в его ряды хотят 16 тысяч иностранных граждан.