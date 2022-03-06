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УЕФА отстранил российских арбитров от работы в матчах под своей эгидой

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русские арбитры идут вслед за своим военным кораблем

УЕФА отстранил российских арбитров от работы в матчах под своей эгидой

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

УЕФА принял решение не назначать российских арбитров не на матчи турниров под своей эгидой. Об этом сообщает УАФ.

Ранее УЕФА приняли решение отстранить российские клубы от участия в международных соревнованиях.

Напомним, что в то же время, ФИФА до сих пор не отстранила россию от соревнований под своей эгидой. Матч плей-офф отбора ЧМ-2022 по-прежнему находится под вопросом, при этом поляки отказываются выходить на этот матч на любой территории.

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В статье: УЕФА война с Россией УАФ
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