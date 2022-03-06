УЕФА отстранил российских арбитров от работы в матчах под своей эгидой
русские арбитры идут вслед за своим военным кораблем
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
УЕФА принял решение не назначать российских арбитров не на матчи турниров под своей эгидой. Об этом сообщает УАФ.
Ранее УЕФА приняли решение отстранить российские клубы от участия в международных соревнованиях.
Напомним, что в то же время, ФИФА до сих пор не отстранила россию от соревнований под своей эгидой. Матч плей-офф отбора ЧМ-2022 по-прежнему
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Источник:Телеграм-канал УАФ
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