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США и Польша обсуждают поставку в Украину истребителей МиГ-29

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Страны обсуждают логистику передачи техники

США и Польша обсуждают поставку в Украину истребителей МиГ-29

GETTY IMAGES

Новина українською

США обсуждает с Польшей возможности передачи Украине истребителей, сообщил представитель Белого дома в комментарии CNN.

Страны определяют, какие "возможности США могли бы предоставить для поддержки Польши, если она решит передать самолеты в Украину".

Представитель сказал, что отправка истребителей в Украину является "самостоятельным решением, которое может принять любая страна", и отметил, что необходимо проработать множество логистических вопросов, в частности, как самолеты перебросят из Польши в Украину.

Вероятно, речь идет о советских истребителях, таких как МиГ-29, на которых украинские пилоты уже научены летать.

Ранее украинский парламент сообщал, что данные самолеты могут поступить из Польши (28 единиц), 12 из Словакии и 16 из Болгарии, а также 14 Су-25 из Болгарии. Впрочем, впоследствии эти страны ЕС официально заявили, что не намерены передавать Украине боевые самолеты.

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В статье: война с Россией
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Источник:
CNN

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