США и Польша обсуждают поставку в Украину истребителей МиГ-29
Страны обсуждают логистику передачи техники
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США обсуждает с Польшей возможности передачи Украине истребителей, сообщил представитель Белого дома в комментарии CNN.
Страны определяют, какие "возможности США могли бы предоставить для поддержки Польши, если она решит передать самолеты в Украину".
Представитель сказал, что отправка истребителей в Украину является "самостоятельным решением, которое может принять любая страна", и отметил, что необходимо проработать множество логистических вопросов, в частности, как самолеты перебросят из Польши в Украину.
Вероятно, речь идет о советских истребителях, таких как МиГ-29, на которых украинские пилоты уже научены летать.
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