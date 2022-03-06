США и Польша обсуждают поставку в Украину истребителей МиГ-29

США обсуждает с Польшей возможности передачи Украине истребителей, сообщил представитель Белого дома в комментарии CNN.

Страны определяют, какие "возможности США могли бы предоставить для поддержки Польши, если она решит передать самолеты в Украину".

Представитель сказал, что отправка истребителей в Украину является "самостоятельным решением, которое может принять любая страна", и отметил, что необходимо проработать множество логистических вопросов, в частности, как самолеты перебросят из Польши в Украину.

Вероятно, речь идет о советских истребителях, таких как МиГ-29, на которых украинские пилоты уже научены летать.