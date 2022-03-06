Украинские клубы продадут легионеров, поражение ПСЖ, ничья Баварии. Главные новости за 5 марта
А также заявления Алиева, Ахметова и Ярославского, результативное действие Сикана
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UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за субботу, 5 марта
Зинченко удивляется российским футболистам, Алиев напоминает о сущности Тимощука
Александр Зинченко дал большое интервью ВВС, в котором рассказал о том, что происходит в Украине. Еще удивился, что никто из российских футболистов не сказал ничего против нападения. Саша, видимо, забывает, что российские футболисты – это продукт того же безвольного российского народа. Александр Алиев тоже родился на россии, но с юности живет в Украине. Собственно, он уже больше украинец, чем многие, кто об этом раньше громко заявлял. Алиев находится в рядах территориальной обороны Киева. Он обратился к живущим запоребриком Тимощуку и Ордецу, которые, по словам Саши, "язык в жопу засунули" и молчат о войне в Украине.
Ахметов разрывает все отношения с врагом, Ярославский готов волонтерить
Не молчат и украинские олигархи. Ринат Ахметов наконец-то назвал вещи своими именами: россия – страна-агрессор, путин – военный преступник. Владелец "Шахтера" заявил, что любые контакты его бизнеса с россией разорваны. А вот владелец "Металлиста" Александр Ярославский ведет информационную работу с иностранными друзьями-бизнесменами. Его компания DCH запускает программу международной поддержки Харькова, ожидают, что будет собран миллиард долларов на восстановление города.
Украинские клубы смогут продать своих футболистов
Директор по футболу "Шахтера" Дарио Срна рассказал, что ФИФА и УЕФА в скором времени откроют специальное трансферное окно для всех иностранцев, выступающих в Украине. По словам Срны, ни один легионер не покинет донецкий клуб бесплатно. В "Шахтере" также еще надеются сохранить Роберто Де Дзерби в должности главного тренера, по крайней мере, разговор с ним планируется. Уже есть сообщения о возможных вариантах для нескольких шахтеровских легионеров – Нереса, Фернандо, Педриньо.
Яремчук вышел в старте Бенфики, Малиновский получил полчаса
Роман впервые за долгое время появился на поле с первых минут – его команда победила на выезде "Портимонезе" 1:2, Яремчук результативными действиями не отличился и был заменен на 80-й минуте. "Бенфика" остается третьей. Руслан Малиновский вышел на замену на 60-й в игре против "Ромы" – "Аталанта" в итоге проиграла 0:1. Ярмоленко не попал в заявку "Вест Хэма" на игру с "Ливерпулем". Эдуард Соболь сыграл 15 минут в матче, в котором "Брюгге" разгромил 5:0 "Серен". Данило Сикан вышел на 60-й минуте на замену в игре "Ганзы" против "Шальке", а на 90+6-й отдал результативную передачу под победный гол, команда украинца обыграла одного из лидеров 4:3. Артем Фаворов забил за "Академию Пушкаша", но его команда уступила 1:2 "Уйпешту".
О другом футболе
В Англии "Ливерпуль" минимально обыграл "Вест Хэм" благодаря голу Мане и снова сократил отставание от "Сити" до трех очков. "Челси" разгромил "Бернли" 4:0, аристократы отстают от красных на десять очков.
В Испании "Реал" разбил "Реал Соседад" 4:1, сливочные увеличили отрыв от "Севильи" до восьми баллов.
В Германии "Бавария" потеряла очки в игре с "Байером", занимающим третье место – ничья 1:1. "Лейпциг" этим воспользоваться не смог – быки сыграли вничью 1:1, их отставание от третьего места осталось на уровне четырех очков.
Во Франции ПСЖ в третий раз в текущем сезоне не смог обыграть "Ниццу". В первом круге была ничья, в Кубке ничья и поражение в серии пенальти, во втором круге – поражение. Единственный гол забил Делор на 88-й минуте. Именно "Ницца" является ближайшим преследователем, но отставание составляет 13 очков.
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