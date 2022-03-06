Украинские клубы продадут легионеров, поражение ПСЖ, ничья Баварии. Главные новости за 5 марта

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за субботу, 5 марта

Александр Зинченко дал большое интервью ВВС, в котором рассказал о том, что происходит в Украине. Еще удивился, что никто из российских футболистов не сказал ничего против нападения. Саша, видимо, забывает, что российские футболисты – это продукт того же безвольного российского народа. Александр Алиев тоже родился на россии, но с юности живет в Украине. Собственно, он уже больше украинец, чем многие, кто об этом раньше громко заявлял. Алиев находится в рядах территориальной обороны Киева. Он обратился к живущим запоребриком Тимощуку и Ордецу, которые, по словам Саши, "язык в жопу засунули" и молчат о войне в Украине.

Не молчат и украинские олигархи. Ринат Ахметов наконец-то назвал вещи своими именами: россия – страна-агрессор, путин – военный преступник. Владелец "Шахтера" заявил, что любые контакты его бизнеса с россией разорваны. А вот владелец "Металлиста" Александр Ярославский ведет информационную работу с иностранными друзьями-бизнесменами. Его компания DCH запускает программу международной поддержки Харькова, ожидают, что будет собран миллиард долларов на восстановление города.

Директор по футболу "Шахтера" Дарио Срна рассказал, что ФИФА и УЕФА в скором времени откроют специальное трансферное окно для всех иностранцев, выступающих в Украине. По словам Срны, ни один легионер не покинет донецкий клуб бесплатно. В "Шахтере" также еще надеются сохранить Роберто Де Дзерби в должности главного тренера, по крайней мере, разговор с ним планируется. Уже есть сообщения о возможных вариантах для нескольких шахтеровских легионеров – Нереса, Фернандо, Педриньо.

Яремчук вышел в старте Бенфики, Малиновский получил полчаса

Роман впервые за долгое время появился на поле с первых минут – его команда победила на выезде "Портимонезе" 1:2, Яремчук результативными действиями не отличился и был заменен на 80-й минуте. "Бенфика" остается третьей. Руслан Малиновский вышел на замену на 60-й в игре против "Ромы" – "Аталанта" в итоге проиграла 0:1. Ярмоленко не попал в заявку "Вест Хэма" на игру с "Ливерпулем". Эдуард Соболь сыграл 15 минут в матче, в котором "Брюгге" разгромил 5:0 "Серен". Данило Сикан вышел на 60-й минуте на замену в игре "Ганзы" против "Шальке", а на 90+6-й отдал результативную передачу под победный гол, команда украинца обыграла одного из лидеров 4:3. Артем Фаворов забил за "Академию Пушкаша", но его команда уступила 1:2 "Уйпешту".

О другом футболе

В Англии "Ливерпуль" минимально обыграл "Вест Хэм" благодаря голу Мане и снова сократил отставание от "Сити" до трех очков. "Челси" разгромил "Бернли" 4:0, аристократы отстают от красных на десять очков.

В Испании "Реал" разбил "Реал Соседад" 4:1, сливочные увеличили отрыв от "Севильи" до восьми баллов.

В Германии "Бавария" потеряла очки в игре с "Байером", занимающим третье место – ничья 1:1. "Лейпциг" этим воспользоваться не смог – быки сыграли вничью 1:1, их отставание от третьего места осталось на уровне четырех очков.

Во Франции ПСЖ в третий раз в текущем сезоне не смог обыграть "Ниццу". В первом круге была ничья, в Кубке ничья и поражение в серии пенальти, во втором круге – поражение. Единственный гол забил Делор на 88-й минуте. Именно "Ницца" является ближайшим преследователем, но отставание составляет 13 очков.