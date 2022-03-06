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Генштаба ВСУ: Враг пытается избегать огневого контакта с украинскими войсками

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Не спрячутся крысы

Генштаба ВСУ: Враг пытается избегать огневого контакта с украинскими войсками

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в очередной оперативной сводке (о ситуации по состоянию на 6:00 6-го марта) сообщает, что противник, терпя потери, предпринимает постоянные попытки уклонения от прямого огневого контакта с нашими войсками.

"Группировка сил обороны ведет оборонительную операцию в пределах Южной, Восточной и Северной операционных зон с целью отражения наступления ударных группировок вооруженных сил оккупантов, нанесения ему максимальных потерь, недопущения вторжения их в глубину, содержания районов территории государства и создания благоприятных условий для их разгрома и восстановления контроля за потерянными территориями, осуществляет отражение ударов средств воздушного нападения противника", - говорится в официальном сообщении.

Генштаб ВСУ указывает, что противник пытается не потерять наступательный потенциал, но в сложившейся обстановке имеет большие потери в вооружении, технике и личном составе. "За счет сопротивления всего украинского народа противник деморализован. Резервы российских оккупантов, поступающих на доукомплектование подразделений, имеют крайне низкое морально-психологическое состояние, из-за осведомленности о реальном положении дел", говорится в сводке.

Напомним, по состоянию на утро субботы, 5 марта, потери врага превысили 10 тысяч человек личного состава. Украинская Армия также уничтожила сотни единиц вражеской техники, в том числе 88 самолетов и вертолетов.

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