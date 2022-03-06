Чтобы все скрыть. Россия приказала хоронить своих солдат в братских могилах или уничтожать на месте
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Министерство обороны России издало приказ, в котором говорится о необходимости захоронения своих солдат в братских могилах. Такой документ появился на ресурсе Оперативного командования "Север".
Цель этого приказа - нивелирование активного распространения украинцами фото с погибшими оккупантами. Дословно в документе это дают так:
“противодействия... распространению информации с украинской стороны о потерях Вооруженных сил Российской Федерации через подконтрольный спецслужбам Украины Telegram-канал "Ищи своих"
В документе требуется скрытый вывоз тел погибших в ночное время и на территорию России, и на территорию Беларуси. Хоронить их будут с присвоением номера.
Если нет такой возможности, то разорванных оккупантов будут уничтожать на месте (скорее всего речь идет о мобильных крематориях, которые были завезены в первые дни эскалации).
Над этим вопросом нужно было задуматься раньше. Напомним, что за 10 дней войны свою жизнь за империалистическую идею путина уже отдало более 10 тысяч российских беспозвоночных захватчиков.
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