УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Плюс тысяча. Данные Генштаба ВСУ по поводу потерь врага по состоянию на 6 марта
В тренде

Плюс тысяча. Данные Генштаба ВСУ по поводу потерь врага по состоянию на 6 марта

Общие новости
(3 голосов)

Будет еще

Плюс тысяча. Данные Генштаба ВСУ по поводу потерь врага по состоянию на 6 марта

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины опубликовал новые данные о потерях россии с момента ее нападения от 24 февраля.

По состоянию на утро, 6 марта враг потерял более 11 тысяч человек. Были уничтожены 285 танков, 985 боевых бронированных машин, 109 артиллерийских систем, 50 реактивных систем залпового огня, 21 единица средств противовоздушной обороны, 447 единиц автомобильной техники.

По состоянию на вечер 5 марта сообщалось о 44 уничтоженных самолетах и ​​44 уничтоженных вертолетах. Однако в утренней сводке Генштаба указывается, что вертолетов было уничтожено 48 единиц. Также украинская армия обезвредила четырех беспилотника.

Как еще раз напоминают в Генштабе, подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Ранее Генштаб, а также западные партнеры отмечали изменение тактики российского врага – тот начал массированную бомбардировку гражданской инфраструктуры.

Читайте такжеВСУ: захватчики используют бомбардировщики, в Ростове развернут штаб ЧВК Вагнер
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...