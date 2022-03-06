Плюс тысяча. Данные Генштаба ВСУ по поводу потерь врага по состоянию на 6 марта

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины опубликовал новые данные о потерях россии с момента ее нападения от 24 февраля.

По состоянию на утро, 6 марта враг потерял более 11 тысяч человек. Были уничтожены 285 танков, 985 боевых бронированных машин, 109 артиллерийских систем, 50 реактивных систем залпового огня, 21 единица средств противовоздушной обороны, 447 единиц автомобильной техники.

По состоянию на вечер 5 марта сообщалось о 44 уничтоженных самолетах и ​​44 уничтоженных вертолетах. Однако в утренней сводке Генштаба указывается, что вертолетов было уничтожено 48 единиц. Также украинская армия обезвредила четырех беспилотника.

Как еще раз напоминают в Генштабе, подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Ранее Генштаб, а также западные партнеры отмечали изменение тактики российского врага – тот начал массированную бомбардировку гражданской инфраструктуры.