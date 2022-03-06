Больницы на севере Крыма переполнены русскими военными. В каждом городе 1000-1500 орков
А ведь "патер почте нет"
blazetrends/Автор невідомий
Медицинские учреждения городов на севере Крыма уже переполнены ранеными русскими солдатами.
Украинский центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщает, что в Армянске, Красноперекопске и Джанкое по 1000-1500 орков находятся на лечении.
Эти три города сконцентрировались только на приеме военных. Гражданские в государственные больницы обратиться не могут - только в частные, или же двигаться в напрвлении еще не плененных недобитыми захватчиками города.
Отметим, что всего в трех вышеупомянутых населенных пунктах проживает около 85 тысяч человек.
Также напомним, что в последний на данный момент информации от российского руководства указывается, что было травмировано не более тысячи их солдат.
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