УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Больницы на севере Крыма переполнены русскими военными. В каждом городе 1000-1500 орков
В тренде

Больницы на севере Крыма переполнены русскими военными. В каждом городе 1000-1500 орков

Общие новости
(2 голосов)

А ведь "патер почте нет"

Больницы на севере Крыма переполнены русскими военными. В каждом городе 1000-1500 орков

blazetrends/Автор невідомий

Новина українською

Медицинские учреждения городов на севере Крыма уже переполнены ранеными русскими солдатами.

Украинский центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщает, что в Армянске, Красноперекопске и Джанкое по 1000-1500 орков находятся на лечении.

Эти три города сконцентрировались только на приеме военных. Гражданские в государственные больницы обратиться не могут - только в частные, или же двигаться в напрвлении еще не плененных недобитыми захватчиками города.

Отметим, что всего в трех вышеупомянутых населенных пунктах проживает около 85 тысяч человек.

Также напомним, что в последний на данный момент информации от российского руководства указывается, что было травмировано не более тысячи их солдат.

Читайте такжеПлюс тысяча. Данные Генштаба ВСУ по поводу потерь врага по состоянию на 6 марта
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
spravdi

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
wgalz1 (яникапу)
06.03.2022 в 10:52
патери у тебя в голове , автор .
Ответить
0
-1

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...