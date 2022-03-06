Лучший гол, который вы когда-либо видели. ВИДЕО, как ВСУ уничтожают вражеский танк

В сети появилось видео, как ВСУ уничтожают российский танк ракетным ударом. Очевидно, один из военнослужащих - ярый футбольный фанат, поскольку после попадания в цель воскликнул «Гол!».

Заметим, что, по данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 6 марта было уничтожено 285 вражеских танков.

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