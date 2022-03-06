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Лучший гол, который вы когда-либо видели. ВИДЕО, как ВСУ уничтожают вражеский танк

Общие новости
(3 голосов)

Точно в девятку!

Лучший гол, который вы когда-либо видели. ВИДЕО, как ВСУ уничтожают вражеский танк

Новина українською

В сети появилось видео, как ВСУ уничтожают российский танк ракетным ударом. Очевидно, один из военнослужащих - ярый футбольный фанат, поскольку после попадания в цель воскликнул «Гол!».

Заметим, что, по данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 6 марта было уничтожено 285 вражеских танков.

Дивитись зі звуком

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В статье: война с Россией
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Комментарии (3)
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jeremi33-3 (Сумы)
06.03.2022 в 11:28
Треба запровадити кубок "Золота Стугна"
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
06.03.2022 в 10:46
Заробляють на "Золотий мяч".
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+2
0
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Степан Срака
06.03.2022 в 10:37
красавчик!
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+1
0

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