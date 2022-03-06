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Начальник Генштаба Беларуси подал в отставку

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(2 голосов)

Он не смог укомплектовать хотя бы одну батальонную группу

Начальник Генштаба Беларуси подал в отставку

Міноборони РБ/Автор невідомий

Новина українською

Начальник Генерального штаба Беларуси Виктор Гулевич подал в отставку. Об этом сообщает журналист Андрей Цаплиенко.

Гулевич в заявлении обратился к министру обороны РБ Хренину Виктору Геннадьевичу с просьбой подтвердить его запрос.

Свое решение генерал-майор подкрепил нежеланием и массовыми отказами белорусских военных формулировать ударные группы для последующего нападения на Украину. Также он отметил, что вооруженные силы не могут укомплектовать хотя бы один батальон. Гулевич не верит, что и в будущем это удастся сделать.

Напомним, что Владимир Зеленский сообщал, что договорился с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко о том, что белорусские войска не будут официально заходить на территорию Украины. Несмотря на это, некоторые группы уже сконцентрированы на украинской северной границе.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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янковский ян (Запорожье)
06.03.2022 в 10:57
Если это правда то это хорошо. Но эта бумага липовая. Кто знает правила армии. Пишется только от руки и на конкретного человека. Здесь же шапки нет. И текст на компьютере. В любом случае новость хорошая.
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Extrim4ik (Extreme)
06.03.2022 в 10:35
Якщо у Білорусі та її керівників є здоровий глузд, вони не підуть, підтримуючи Росію, війною проти України...
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