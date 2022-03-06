Начальник Генштаба Беларуси подал в отставку
Он не смог укомплектовать хотя бы одну батальонную группу
Міноборони РБ/Автор невідомий
Начальник Генерального штаба Беларуси Виктор Гулевич подал в отставку. Об этом сообщает журналист Андрей Цаплиенко.
Гулевич в заявлении обратился к министру обороны РБ Хренину Виктору Геннадьевичу с просьбой подтвердить его запрос.
Свое решение генерал-майор подкрепил нежеланием и массовыми отказами белорусских военных формулировать ударные группы для последующего нападения на Украину. Также он отметил, что вооруженные силы не могут укомплектовать хотя бы один батальон. Гулевич не верит, что и в будущем это удастся сделать.
Напомним, что Владимир Зеленский сообщал, что договорился с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко о том, что белорусские войска не будут официально заходить на территорию Украины. Несмотря на это, некоторые группы уже сконцентрированы на украинской северной границе.
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