Начальник Генштаба Беларуси подал в отставку

Начальник Генерального штаба Беларуси Виктор Гулевич подал в отставку. Об этом сообщает журналист Андрей Цаплиенко.

Гулевич в заявлении обратился к министру обороны РБ Хренину Виктору Геннадьевичу с просьбой подтвердить его запрос.

Свое решение генерал-майор подкрепил нежеланием и массовыми отказами белорусских военных формулировать ударные группы для последующего нападения на Украину. Также он отметил, что вооруженные силы не могут укомплектовать хотя бы один батальон. Гулевич не верит, что и в будущем это удастся сделать.

Напомним, что Владимир Зеленский сообщал, что договорился с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко о том, что белорусские войска не будут официально заходить на территорию Украины. Несмотря на это, некоторые группы уже сконцентрированы на украинской северной границе.