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Эвакуация населения Мариуполя начнется в 12:00

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Орки снова согласились прекратить огонь

Эвакуация населения Мариуполя начнется в 12:00

Фото: Маріупольська міська рада / Автор невідомий

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Сегодня, 6 марта, предстоит вторая попытка вывезти мирное население Мариуполя. Городской совет сообщает, что эвакуация начнется в 12.00.

Между сторонами войны был согласован режим тишины с 10:00 до 21:00. Отметим, что вчера в Донецкой области обстрелов в оговоренное время не было, однако в Запорожской, где пролегал гуманитарный коридор, орки не останавливались в попытках уничтожить украинцев.

Сегодняшний гумкоридор будет следовать по следующему маршруту: Мариуполь – Портовское – Мангуш – (в объезд Никольского) Республика – Розовка – Бильмак – Роды – Орехов – Запорожье.

Эвакуация будет проходить муниципальными автобусами из трех локаций:

  • СК “Ильичевец” (пр. Нахимова, 53)
  • Драматический театр (Театральная площадь, 1)
  • Кальмиусская районная администрация – (пр. Металлургов, 193)

Также по маршруту зеленого коридора можно будет проехать на собственном транспорте, следуя за автобусами. Власти обратились к жителям, чтобы те брали с собой в автомобили максимальное количество населения. Отмечается, что в голове колонны будет ехать машина Красного креста.

Напомним, что сейчас в Мариуполе находится 400 тысяч человек.

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В статье: война с Россией
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Источник:
mariupolrada

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