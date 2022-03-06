Российские оккупанты обстреляли людей, которые питались эвакуироваться из Ирпеня

Во время эвакуации мирного населения из Ирпеня русские захватчики открыли огонь. Это произошло на выезде из города в сторону Киева. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

Огонь велся из минометов 122 калибра. Из-за выстрелов погибли три человека (двое из них - дети). Еще один человек находится в тяжелом состоянии после ранения.

Отметим, что Ирпень находится в зоне мощных обстрелов со стороны путинских орков. Также под авиаударами страдают соседние Буча, Гостомель и Бородянка.

По словам советника ОП Арестовича, украинские власти пытаются устроить гуманитарные коридоры для этих населенных пунктов. Именно это требование будет изложено на переговорах оркам.