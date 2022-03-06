Российские оккупанты обстреляли людей, которые питались эвакуироваться из Ирпеня
Есть погибшие и раненые
https://t.me/irpin_b_politik/Автор невідомий
Во время эвакуации мирного населения из Ирпеня русские захватчики открыли огонь. Это произошло на выезде из города в сторону Киева. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.
Огонь велся из минометов 122 калибра. Из-за выстрелов погибли три человека (двое из них - дети). Еще один человек находится в тяжелом состоянии после ранения.
Отметим, что Ирпень находится в зоне мощных обстрелов со стороны путинских орков. Также под авиаударами страдают соседние Буча, Гостомель и Бородянка.
По словам советника ОП Арестовича, украинские власти пытаются устроить гуманитарные коридоры для этих населенных пунктов. Именно это требование будет изложено на переговорах оркам.
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