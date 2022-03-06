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У врага заканчиваются Калибры, но он стягивает к Киеву ракеты Точка-У

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Кровавый русский мир никак не остановится

У врага заканчиваются Калибры, но он стягивает к Киеву ракеты Точка-У

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Советник главы офиса Президента Украины Алексей Арестович сообщил, что у России почти закончились крылатые ракеты «Калибр». По его словам, с начала боевых действий оккупанты использовали 90% запасов этого вооружения. Вместе с тем Арестович отметил, что в арсенале врага еще достаточно ракет Искандер.

В то же время советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко сообщил, что враг направляет в Киев ракеты Точка-У и комплексы Тор.

Он призвал украинцев обязательно сообщать о передвижении такой вражеской техники. Сделать это можно с помощью официального чат-бота в Телеграм (@stop_russian_war_bot)

Точка-У – это тактическое ракетное оружие с радиусом действия до 120 километров.

Заметим, что после провала планов по быстрому захвату Украины российские войска начали менять тактику – враг целенаправленно наносит удары по гражданской инфраструктуре украинских городов.

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В статье: война с Россией
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