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Очередные последствия "миротворческой миссии" путина. Дома на Житомирщине были полностью разрушены

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Пострадали два населенных пункта

Очередные последствия "миротворческой миссии" путина. Дома на Житомирщине были полностью разрушены

УП/Автор невідомий

Новина українською

Российские оккупанты снова занялись ночными бомбардировками населенных пунктов. На этот раз пострадали два города Житомирской области. Об этом сообщает Украинская правда.

Орки обстреляли частные сектора в Коростене и Овруче. Разрушенными остались несколько десятков домов. Также во многих зданиях нет крыш и окон.

По имеющимся сейчас данным, есть один погибший и несколько пострадавших. ГСЧС продолжает ликвидировать последствия обстрелов.

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В статье: война с Россией
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