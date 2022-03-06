Очередные последствия "миротворческой миссии" путина. Дома на Житомирщине были полностью разрушены

Российские оккупанты снова занялись ночными бомбардировками населенных пунктов. На этот раз пострадали два города Житомирской области. Об этом сообщает Украинская правда.

Орки обстреляли частные сектора в Коростене и Овруче. Разрушенными остались несколько десятков домов. Также во многих зданиях нет крыш и окон.

По имеющимся сейчас данным, есть один погибший и несколько пострадавших. ГСЧС продолжает ликвидировать последствия обстрелов.