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Зеленский: Воюем за то, где пройдет граница между жизнью и рабством

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Это уже 11-й день полномасштабной войны

Зеленский: Воюем за то, где пройдет граница между жизнью и рабством

фото - Офіс Президента України

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский провел брифинг утром 6 марта:

“Ночью снова говорил с президентом Байденом. Я благодарен ему за решительность, за подготовку новых решений для украинцев и европейцев. Еще новые санкции против агрессии!

Мир силен, чтобы закрыть наше небо для российских ракет. Для русских боевых самолетов. Если кто все еще сомневается, то Украине нужны самолеты.

Говорил с премьер-министром Австралии. И я благодарен австралийцам за моральную позицию по отношению к российскому экспорту.

Украинцы! Мы уже завоевали наше будущее. Но еще боремся за наше сегодня. Сражаемся за то, где пройдет граница между жизнью и рабством.

Граждане России! Для вас это борьба не только за мир! Это борьба и за вашу страну. Если вы промолчите сейчас, то за вас потом будет говорить только ваша бедность. А отвечать ей будут только репрессии (этот абзац был произнесен на русском).

Тем не менее, мы обращаемся с пленными в рамках Женевской конвенции. Тем не менее, наши ракеты в ответ не падают на гражданские объекты России или Беларуси.

Мы формируем специальные фонды для восстановления. Их уже четыре: фонд восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры, восстановление и трансформация экономики, обслуживание и погашение государственного долга, поддержка малого и среднего бизнеса.

Украинцы! Мы боремся уже 11 дней. За свободу. За государство. Мы выстояли!”, - сказал Зеленский.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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