Министр обороны: Кремль пока не хочет принять свое фиаско. Недовольство среди оккупантов усиливается

Министр обороны Украины Алексей Резников в новом обращении к украинскому народу сообщил, что украинскую экономику перевели на военные рельсы. Заявление министра появилось на его странице в фейсбуке.

"10 дней 4 часа 20 минут – 244. Украина борется за весь мир Мы продолжаем давать отпор врагу. Российские кафиры не смогли уничтожить нас, они не смогли взломать нас. И не смогут! Вооруженные силы Украины, терроборона, каждый доброволец, каждый гражданин Украины продолжает защищать нашу страну, нашу жизнь. Мы перевели экономику страны на военные рельсы. Заводы и фабрики продолжают работу, выполняют военный заказ, ремонтируют технику, превращают военные трофеи в оружие. Чтобы бороться, страна должна работать, каждый на своем месте. Если вы вынуждены были эвакуироваться – найдите работу на новом месте – ваша помощь нужна повсюду".

Также ситуация остается контролируемой украинскими военными на всех позициях, а Кремль пока не хочет принять и признать свое фиаско.

"Да, у нас тоже есть потери. Но каждое имя, каждый наш Герой не будет забыт. Так как и не будет забыт каждый убийца. Мы понимаем ценность жизни и ценность свободы. Жизнь каждого украинца - бесценна! На определенных направлениях наши воины переходят в контратаки, враг теряет десятки единиц техники, просто бросает ее и убегает. Тем самым пополняя наш "парк" техники. Враг погибнет от своего же оружия. Кремль пока не хочет принять и признать свое фиаско. Но это время уже близко. Недовольство и деморализация среди оккупационных войск усиливается. К ним приходит откровение, как и к некоторым российским олигархам . Все больше случаев нежелания воевать. Враг продолжает нести существенные потери. Уничтожено более 90 самолетов и вертолетов. Их сбивают ПВО, морская пехота, наши киборги по всей стране. Несколько вражеских пилотов взяли в плен – это важные свидетели на предстоящем военном трибунале. Пока кто-то боится закрывать небо над Украиной – наша армия делает свое дело и уничтожает врага. Наиболее боеспособные части врага получили по зубам: в Киеве и Харькове враг был остановлен. В Николаеве отброшен. Одесса – наш стратегический резерв. Пополнение сил противника будет все больше усложняться, качество пополнения будет еще хуже".

Также Резников отмечает, что Кремль пришел на украинские земли, чтобы уничтожать наш народ, но у них ничего не получится.