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Министр обороны: Кремль пока не хочет принять свое фиаско. Недовольство среди оккупантов усиливается

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Наша победа не за горами!

Министр обороны: Кремль пока не хочет принять свое фиаско. Недовольство среди оккупантов усиливается

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Министр обороны Украины Алексей Резников в новом обращении к украинскому народу сообщил, что украинскую экономику перевели на военные рельсы. Заявление министра появилось на его странице в фейсбуке.

"10 дней 4 часа 20 минут – 244. Украина борется за весь мир

Мы продолжаем давать отпор врагу. Российские кафиры не смогли уничтожить нас, они не смогли взломать нас. И не смогут! Вооруженные силы Украины, терроборона, каждый доброволец, каждый гражданин Украины продолжает защищать нашу страну, нашу жизнь.

Мы перевели экономику страны на военные рельсы.

Заводы и фабрики продолжают работу, выполняют военный заказ, ремонтируют технику, превращают военные трофеи в оружие. Чтобы бороться, страна должна работать, каждый на своем месте. Если вы вынуждены были эвакуироваться – найдите работу на новом месте – ваша помощь нужна повсюду".

Также ситуация остается контролируемой украинскими военными на всех позициях, а Кремль пока не хочет принять и признать свое фиаско.

"Да, у нас тоже есть потери. Но каждое имя, каждый наш Герой не будет забыт. Так как и не будет забыт каждый убийца. Мы понимаем ценность жизни и ценность свободы. Жизнь каждого украинца - бесценна!

На определенных направлениях наши воины переходят в контратаки, враг теряет десятки единиц техники, просто бросает ее и убегает. Тем самым пополняя наш "парк" техники. Враг погибнет от своего же оружия.

Кремль пока не хочет принять и признать свое фиаско. Но это время уже близко.

Недовольство и деморализация среди оккупационных войск усиливается. К ним приходит откровение, как и к некоторым российским олигархам.

Все больше случаев нежелания воевать.

Враг продолжает нести существенные потери. Уничтожено более 90 самолетов и вертолетов. Их сбивают ПВО, морская пехота, наши киборги по всей стране. Несколько вражеских пилотов взяли в плен – это важные свидетели на предстоящем военном трибунале. Пока кто-то боится закрывать небо над Украиной – наша армия делает свое дело и уничтожает врага.

Наиболее боеспособные части врага получили по зубам: в Киеве и Харькове враг был остановлен. В Николаеве отброшен. Одесса – наш стратегический резерв. Пополнение сил противника будет все больше усложняться, качество пополнения будет еще хуже".

Также Резников отмечает, что Кремль пришел на украинские земли, чтобы уничтожать наш народ, но у них ничего не получится.

"Кремль окончательно отверг попытки скрывать свои намерения – они пришли уничтожать нашу страну, уничтожать наш народ. У них ничего не получится.

Они ведут войну с женщинами и детьми. Они не победили воинов, защищающих Харьков – они начали воевать с Харьковским университетом. Русские – обычные террористы. А террористы будут уничтожены.

Враг оказывает сопротивление, но мы делаем все возможное, чтобы обеспечить гуманитарные коридоры, вывести наших людей из-под обстрелов, обеспечить подвоз гуманитарной помощи. МЫ никого не бросим и очень скоро вернемся.

Сегодня Украина продолжает стоять на защите свободы всего мира: украинские дети и женщины спасают ваших детей и женщин ценой своей жизни, пока вы закрываете небо. Наши мужчины спасают ваших ценой своей жизни. Пока вы боитесь закрывать небо. Мы давно перестали бояться искусственно созданного образа "великой россии". И весь мир должен перестать!

Мы боремся изо всех сил. Победа близко! Победа, как правда, за нами!

Слава Украине!", - говорится в заявлении.

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В статье: война с Россией Алексей Резников
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Комментарии (1)
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Extrim4ik (Extreme)
06.03.2022 в 13:16
Сколько людей ещё должно погибнуть, чтоб остановить это... Звездец
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