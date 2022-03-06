Оккупированная Новая Каховка вышла на масштабный проукраинский митинг против захватчиков
Молодцы!
Скриншот із відео
Жители оккупированной Новой Каховки не побоялись вооруженных оккупантов и вышли на проукраинский митинг с сине-желтой символикой.
Вся центральная площадь города пленена активистами с флагами. В целом на данный момент там находятся несколько тысяч человек.
Они поют национальный гимн, а также "ласково просят" оккупантов убираться прочь с украинской территории.
Напомним, что Новая Каховка, которая расположенная в центре Херсонской области, была захвачена российскими орками неделю назад.
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Комментарии (1)
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mr-sergeev (Хартум)
06.03.2022 в 13:43
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