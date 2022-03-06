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Оккупированная Новая Каховка вышла на масштабный проукраинский митинг против захватчиков

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(2 голосов)

Молодцы!

Оккупированная Новая Каховка вышла на масштабный проукраинский митинг против захватчиков

Скриншот із відео

Новина українською

Жители оккупированной Новой Каховки не побоялись вооруженных оккупантов и вышли на проукраинский митинг с сине-желтой символикой.

Вся центральная площадь города пленена активистами с флагами. В целом на данный момент там находятся несколько тысяч человек.

Они поют национальный гимн, а также "ласково просят" оккупантов убираться прочь с украинской территории.

Напомним, что Новая Каховка, которая расположенная в центре Херсонской области, была захвачена российскими орками неделю назад.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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mr-sergeev (Хартум)
06.03.2022 в 13:43
Низкий поклон этим людям
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