Оккупированная Новая Каховка вышла на масштабный проукраинский митинг против захватчиков

Жители оккупированной Новой Каховки не побоялись вооруженных оккупантов и вышли на проукраинский митинг с сине-желтой символикой.

Вся центральная площадь города пленена активистами с флагами. В целом на данный момент там находятся несколько тысяч человек.

Они поют национальный гимн, а также "ласково просят" оккупантов убираться прочь с украинской территории.

Напомним, что Новая Каховка, которая расположенная в центре Херсонской области, была захвачена российскими орками неделю назад.