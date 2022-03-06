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Бывшие морские пехотинцы из Британии прибыли в Украину

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Подмога приехала

Бывшие морские пехотинцы из Британии прибыли в Украину

Новина українською

Журналист телеканала FoxNews Лукас Томлинсон сообщил, что в Украину прибыли бывшие королевские морские пехотинцы из Британии. «Бен говорит, что испытывает огромную потребность помочь (Украине – прим.)», - цитирует журналист одного из них.

Также Томлинсон приводит цитату бывшего десантника Армии США, уже находящегося в Украине: «Украинцы убили много россиян за последнюю неделю. Я удивлен, как быстро россияне хотят бросить свои войска в тыл к врагу, чтобы умереть».

Заметим, что ранее Голос Америки со ссылкой на источник в посольстве Украины в Вашингтоне сообщил, что воевать с россиянами на стороне украинцев готовы до 3 тысяч американских добровольцев.

Желание воевать на стороне Украины выразили граждане многих стран – Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Франции и многих других. Россия даже пыталась вручить ноту протеста военному атташе Хорватии за участие 200 добровольцев из этой страны в войне на стороне Украины. Следует отметить, что первое иностранное подразделение в украинской Армии сформировали белорусы.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
06.03.2022 в 13:33
Народу много желает. Оружия не хватает...
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FC Energy (Новая Каховка)
06.03.2022 в 13:46
именно оружия? за последние дней 5 зашло очень много противотанкового вооружения, боеприпасы, стрелковое. Дания, ВБ, Швеция, Польша.. только и новости были, что отправили, отправили, отправили..
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