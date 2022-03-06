Бывшие морские пехотинцы из Британии прибыли в Украину

Журналист телеканала FoxNews Лукас Томлинсон сообщил, что в Украину прибыли бывшие королевские морские пехотинцы из Британии. «Бен говорит, что испытывает огромную потребность помочь (Украине – прим.)», - цитирует журналист одного из них.

Former British Royal Marines have come to Ukraine to help fight Russians. Ben says he felt ‘massively’ compelled to help pic.twitter.com/SBM5uINC9j — Lucas Tomlinson (@LucasFoxNews) March 5, 2022

Также Томлинсон приводит цитату бывшего десантника Армии США, уже находящегося в Украине: «Украинцы убили много россиян за последнюю неделю. Я удивлен, как быстро россияне хотят бросить свои войска в тыл к врагу, чтобы умереть».

Заметим, что ранее Голос Америки со ссылкой на источник в посольстве Украины в Вашингтоне сообщил, что воевать с россиянами на стороне украинцев готовы до 3 тысяч американских добровольцев.

Желание воевать на стороне Украины выразили граждане многих стран – Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Франции и многих других. Россия даже пыталась вручить ноту протеста военному атташе Хорватии за участие 200 добровольцев из этой страны в войне на стороне Украины. Следует отметить, что первое иностранное подразделение в украинской Армии сформировали белорусы.