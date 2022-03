Бывшие морские пехотинцы из Британии прибыли в Украину

Журналист телеканала FoxNews Лукас Томлинсон сообщил, что в Украину прибыли бывшие королевские морские пехотинцы из Британии. «Бен говорит, что испытывает огромную потребность помочь (Украине – прим.)», - цитирует журналист одного из них.

Former British Royal Marines have come to Ukraine to help fight Russians. Ben says he felt ‘massively’ compelled to help pic.twitter.com/SBM5uINC9j