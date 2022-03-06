Еще один долетался. ПВО Харькова уничтожили очередной штурмовик оккупанта
Пилота ищут
Силы противовоздушной обороны Харькова смогли ликвидировать штурмовик СУ-25. Это еще один боевой самолет сил русского захватчика. Об этом сообщил глава харьковской ОГА Олег Синегубов.
"Пилоту самолета удалось катапультироваться, подразделения Вооруженных сил совместно с силами территориальной обороны, Национальной гвардии и Службы безопасности ведут активные поиски воздушного преступника.
Вооруженные силы России направляют в Харьков значительную часть собственного воздушного флота. Над городом Харьков почти постоянно одновременно находятся 5-7 штурмовиков и истребителей противника, периодически осуществляющих бомбардировку кварталов города с мирными жителями”, - добавил Синегубов.
Отметим, что сегодня ночью с 5 на 6 марта оккупанты снова бомбили жилые районы Харькова. На этот раз больше всего досталось массиву Салтовка.
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