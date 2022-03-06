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Еще один долетался. ПВО Харькова уничтожили очередной штурмовик оккупанта

Общие новости
(1 голосов)

Пилота ищут

Еще один долетался. ПВО Харькова уничтожили очередной штурмовик оккупанта

Новина українською

Силы противовоздушной обороны Харькова смогли ликвидировать штурмовик СУ-25. Это еще один боевой самолет сил русского захватчика. Об этом сообщил глава харьковской ОГА Олег Синегубов.

"Пилоту самолета удалось катапультироваться, подразделения Вооруженных сил совместно с силами территориальной обороны, Национальной гвардии и Службы безопасности ведут активные поиски воздушного преступника.

Вооруженные силы России направляют в Харьков значительную часть собственного воздушного флота. Над городом Харьков почти постоянно одновременно находятся 5-7 штурмовиков и истребителей противника, периодически осуществляющих бомбардировку кварталов города с мирными жителями”, - добавил Синегубов.

Отметим, что сегодня ночью с 5 на 6 марта оккупанты снова бомбили жилые районы Харькова. На этот раз больше всего досталось массиву Салтовка.

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В статье: война с Россией
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Источник:
synegubov

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Комментарии (1)
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neutral fan (White Church)
06.03.2022 в 13:47
Нарешті Харків почали забезпечувати ППО - це пришвидшить нашу перемогу!
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