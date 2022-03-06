Армия РФ снова сорвала эвакуацию жителей Мариуполя обстрелами гражданских

Вторая попытка зеленого коридора для жителей Мариуполя получилась неудачной. Оккупанты снова начали вести обстрел гражданских. Об этом сообщает полк "Азов":

“Нужно понимать, что из-за убийства оккупационных войск гражданских - гарантий безопасности "зеленых коридоров" быть не может, ведь только больной мозг россиян решает когда начинать гатить и у кого.

Сегодня повторилась вчерашняя ситуация, и боевики открыли огонь, не обеспечив режима тишины”, - говорится в обращении.