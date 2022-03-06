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  3. Армия РФ снова сорвала эвакуацию жителей Мариуполя обстрелами гражданских
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Армия РФ снова сорвала эвакуацию жителей Мариуполя обстрелами гражданских

Общие новости
Обновлено
(2 голосов)

Слова не держат никогда

Армия РФ снова сорвала эвакуацию жителей Мариуполя обстрелами гражданских

УП/Автор невідомий

Новина українською

Вторая попытка зеленого коридора для жителей Мариуполя получилась неудачной. Оккупанты снова начали вести обстрел гражданских. Об этом сообщает полк "Азов":

“Нужно понимать, что из-за убийства оккупационных войск гражданских - гарантий безопасности "зеленых коридоров" быть не может, ведь только больной мозг россиян решает когда начинать гатить и у кого.

Сегодня повторилась вчерашняя ситуация, и боевики открыли огонь, не обеспечив режима тишины”, - говорится в обращении.

Напомним, что режим тишины был запланирован с 10.00 до 21.00. Эвакуация планировалась начаться в 12.00.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Polk_Azov

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Комментарии (4)
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wgalz1 (яникапу)
06.03.2022 в 14:17
гниды , те кто держит их в заложниках
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0
-2
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Alex_ForzaMilan (Київ)
06.03.2022 в 14:18
Це ти про кого?
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0
0
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Extrim4ik (Extreme)
06.03.2022 в 14:22
Поправочка, гниды те, кто до сих пор находится у украинской армии в заложниках
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0
-2
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Extrim4ik (Extreme)
06.03.2022 в 14:12
Гниды... Нет слов уже просто ... Бедные люди, бедные украинцы ... PI-здец какой-то
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0
-2

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