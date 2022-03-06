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Советник руководителя ОП: Враг пытается захватить Николаев и Южноукраинскую АЭС

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(1 голосов)

Но город умело защищается

Советник руководителя ОП: Враг пытается захватить Николаев и Южноукраинскую АЭС

Фейсбук Арестовича

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Советник главы Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал действия врага на сегодняшний день 6 марта:

“Сейчас враг пытается наступать севернее Николаева – то есть на Николаев и пытается развернуться в сторону Южноукраинской АЭС с попыткой повторить захват Запорожской АЭС, в которой осталось немного врагов и работает в штатном режиме…

Но Николаев умело защищается. Вчера была попытка очередного воздушного десанта на Кульбакино – сбили четыре вертолета, десантников уничтожили или захватили в плен. Противник сосредотачивает усилия на Николаевщине и севернее Николаева. Там ему не так легко пройти, как ему кажется, но усилия идут туда.

Крылатые ракеты "Калибр" россияне почти израсходовали, думаю, что 80% выстреляли. У них остались преимущественно системы "Искандер" и "Точка". И они бьют "Искандерами", и этих "Искандеров" они использовали не более 30%, то есть я думаю, что они будут стрелять еще очень долго, в том числе с территории Беларуси, фактически удерживая режим Лукашенко и белорусский народ в своих заложниках ”, - сказал Арестович.

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В статье: война с Россией Алексей Арестович
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Комментарии (1)
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wgalz1 (яникапу)
06.03.2022 в 14:48
он наверное тоже из 95 квартала
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